Многие приветствовали соглашение, заключенное в Глазго, но активисты и международные лидеры подчеркивают: несмотря на определенный прогресс, впереди еще долгий путь.

Почти 200 участников конференции ООН согласовали Климатический пакт в Глазго, хотя в последний момент возникли разногласия по поводу нескольких формулировок этого соглашения.

"Это важный шаг, но его недостаточно", - отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Председатель конференции Алок Шарма сказал, что благодарен правительствам за напряженную работу во время климатической конференции, которую многие называли "последним шансом" для решительных действий в борьбе с усугубляющимся климатическим кризисом.

"Это хрупкая победа. Мы сохранили нашу главную цель - удержать рост глобальной среднегодовой температуры на отметке 1,5 градуса", - подчеркнул Шарма.

"Но я бы все равно сказал, что пульс 1,5 - слабый", - добавил председатель COP26.

Многие говорили, что конференция не решит проблему изменения климата, подчеркивая, что согласованный пакт является лишь отправной точкой.

"Мы знали, что Глазго - это не финишная прямая. Любой, кто так думает, просто не понимает, какая перед нами стоит задача", - сказал спецпосланник США по вопросам климата Джон Керри.

"Париж построил арену, Глазго начал гонку. Сегодня вечером прозвучал выстрел стартового пистолета", - пояснил Керри.

"Спасательный круг" и более решительные действия участников

В рамках климатического соглашения делегации стран-участниц конференции подтвердили "долгосрочную глобальную цель... продолжать усилия по ограничению роста температуры до 1,5 °C выше доиндустриальных уровней".

Они также согласились с тем, что для этого потребуется "быстрое, серьезное и устойчивое сокращение глобальных выбросов парниковых газов, включая снижение эмиссий углекислого газа на 45% к 2030 году по сравнению с уровнем 2010 года и до чистого нуля примерно к середине века".

Несколько соглашений, заключенных на полях конференции, также направлены на сокращение выбросов метана на 30%, сокращение вырубки лесов и постепенное сокращение использования угля.

"Пакетное соглашение предлагает политический спасательный круг для более быстрых действий, необходимых для достижения цели в 1,5 °C. Это прогресс", - считает руководитель отдела климатической дипломатии и геополитики аналитического центра E3G Алекс Скотт.

"Выполнение обещаний в ближайшие 12 месяцев может стать ключевым для повышения позитивного настроя тех участников конференции, которые выражали разочарование. Им показалось, что соглашение слишком мягкое", - отметил Скотт.

Многие эксперты и активисты говорят, что оно должно быть подкреплено более решительными действиями со стороны правительств.

Согласование "Парижского свода правил"

Спустя шесть лет после заключения Парижского соглашения участники переговоров завершили работу над уточнением требований к прозрачности и отчетности, так называемым "сводом правил".

"Перед началом COP26, не было гарантий, что работа над сводом правил будет в самом деле завершена. Это то, что преследовало участников конференции по климату на протяжении многих лет", - сказал Euronews исследователь центра E3G Том Эванс.

"Я думаю, что эта конференция знаменует окончание этапа технических переговоров о том, как будет реализовываться Парижское соглашение. Теперь мы рассматриваем вопрос, как выполнять пункты Парижского соглашения и достигать его целей", - говорит Эванс.

Правила, согласованные в Глазго, призывают страны каждые пять лет сообщать об определяемых на национальном уровне вкладах в борьбу с изменением климата, (но пока не обязывают их делать это), а также включают правила отчетности о климатических целях.

Также устанавливается порядок функционирования международных углеродных рынков. Идея заключается в том, что установление цен на выбросы углекислого газа приведет к снижению стоимости климатических мер. Такие углеродные кредиты страны могут продавать или приобретать, чтобы крупные загрязнители платили за свои выбросы.

"Я думаю, что все очень хотели, чтобы эти правила были наконец согласованы. Поэтому вероятно, некоторые из этих пунктов не столь совершенны, как могли бы быть", - сказал Эванс.

Критики отмечают, что система квот позволит некоторым странам и частным компаниям и дальше выбрасывать в атмосферу парниковые газы.

"Что касается шестой статьи, нам необходимо сохранять бдительность в отношении "зеленого пиара", защищать окружающую среду, права человека и коренных народов", - заявила посланник по вопросам климата Маршалловых островов Тина Стеге.

"Хотя соглашение имеет ряд существенных недостатков, можно было ожидать результатов с еще более низкой социальной и экологической ценностью", - подчеркнул координатор международной климатической политики CAN Europe Свен Хармелинг.

Соглашение, заключенное в Глазго, позволяет странам торговать квотами на сокращение выбросов, которые были получены еще во время действия Киотского протокола.

"Теперь будет важно оказывать давление на компании и правительства, чтобы они не использовали их", - говорит Хармелинг.

Компромисс в последние минуты

Один из компромиссов, достигнутых на конференции в последние минуты, - смягчение формулировки по использованию угля, как того требовала делегация Индии. Слова "поэтапный отказ" были заменены словами "поэтапное сокращение".

В предыдущих версиях итогового соглашения страны намеревались "поэтапно отказаться от энергии, получаемой за счет неослабленного угля, а также от неэффективных субсидий ископаемого топлива". Теперь вместо "поэтапно отказаться от" в тексте используется выражение "поэтапное сокращение".

Эксперты говорят, что формулировка об использовании угля и ископаемых видов топлива нужна была давно и ее появление в тексте доказывает, что от угля будут постепенно отказываться. Лидеры заявили, что ее включение в текст (ни уголь, ни ископаемое топливо не упоминались в Парижском соглашении) также является успехом.

Вместе с тем многие выразили сожаление, что в последнюю минуту формулировка была смягчена. Считается, что это один из ударов по климатическому соглашению.

Богатые страны еще не готовы платить

В 2009 году богатые страны согласились выделять по 100 миллиардов долларов (86,4 миллиарда евро) в год на поддержку развивающихся стран, но этого не делается.

В соглашении, заключенном в Глазго, "с глубоким сожалением" отмечается, что цель не достигнута, и содержится призыв изыскать необходимые средства.

Развивающиеся страны также потребовали от государств, которые являются крупнейшими источниками выбросов, возмещения "убытков и ущерба", понесенных в результате климатического кризиса.

Хотя в соглашении признается, что "изменение климата уже вызвало и будет дальше вызывать убытки и ущерб", в нем не предусмотрено создание фонда финансирования, как предлагали развивающиеся страны.

По словам активистов, только Шотландия и бельгийский регион Валлония обязались оплатить эти потери.

"Признано, что уязвимые страны несут реальные убытки от климатического кризиса уже сейчас, но обещанное не имеет ничего общего с тем, что необходимо на местах", - написала исполнительный директор "Гринпис" Дженнифер Морган в Твиттере.

"Развивающиеся страны не получили того, чего хотели. Но если взглянуть на ситуацию в целом, то можно заметить, что отношение к теме возмещения убытков и ущерба явно изменилось", - полагает исследователь центра E3G Том Эванс.

"Это определенно тревожный сигнал для [развитых] стран. Они уже вряд ли смогут от этого уклониться. Необходимо лишь решение, которое будет обязательным для всех", - подчеркнул Эванс.