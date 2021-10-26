Возвращение колониальных сокровищ из Франции в Бенин

Из Франции в Бенин возвращаются колониальные сокровища — 26 произведений искусства, вывезенных из королевских дворцов Абомея во время франко-дагомейской войны 19-го века.

Церемония реституции с участие президента Франции Эммануэля Макрона состоится в среду в Этнографическом музее на набережной Бранли в Париже, а до воскресенья у жителей и гостей столицы есть последняя возможность полюбоваться объектами культурного наследия, вывезенными из Бенина генералом Альфредом Доддсом в 1892 году

Закон, разрешающий возвращение в Бенин и Сенегал артефактов колониальной эпохи, Национальное собрание Франции одобрило в конце прошлого года.

"Статуй Глеле и Гхезо не было в нашей коллекции, и это большой плюс, мы очень рады, что сможем принять их в нашем музее. Мы также рады что наша коллекция обогатится и в ней появятся троны, которых мы раньше не видели", — говорит Абдулайе Имуру, управляющий комплексом Королевские дворцов Абемоя в Бенине.

"Со стороны других государств, которые хранят у себя артефакты из Африки, было бы достойным решением последовать примеру Франции", — говорит куратор Музея истории города Вида в Бенине Каликста Биах.

По оценкам экспертов, до 90% объектов культурного наследия Африки находятся вне континента. Помимо Бенина, еще шесть стран — Сенегал, Кот-д’Ивуар. Эфиопия, Чад, Мали и Мадагаскар, выступили с официальным реституционными требованиями.