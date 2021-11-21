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Эфиопия

В Эфиопию вернулись сокровища негусов

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 Павел Барсуков
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Корона эфиопских негусов
Корона эфиопских негусов   -   Авторское право  AMANUEL SILESHI/AFP or licensors
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В Эфиопии публике представлена крупнейшая коллекция ценностей, возвращённых в страну из европейских музеев. Среди них — церемониальная корона и щит эфиопских императоров — негусов. Большая часть сокровищ была захвачена и вывезена британцами в середине XIX века. До последнего времени они находились в британских, бельгийских и голландских музеях. Эфиопия долгое время добивалась реституции. Формальная церемония передачи состоялась в сентябре в Лондоне.