В Венеции открылась Биеннале: антивоенный протест и побег от западного мейнстрима

Тема одной из самых престижных международных выставок года – "Посторонние повсюду". Кураторы предлагают зрителям взглянуть на искусство "чужаков": художников Глобального юга, которых раньше не замечали, квиров и беженцев.

РЕКЛАМА

В субботу открылась 60-я Венецианская биеннале. Зрители смогут познакомиться с работами более 300 художников и арт-коллективов из 88 стран, включая Бенин, Восточный Тимор, Эфиопию и Танзанию, которые участвовали в мероприятии впервые.

Куратором одного из главных событий в мире современного искусства впервые стал латиноамериканец – бразильский искусствовед Адриано Педроса.

Тема этого года – "Посторонние повсюду" (один из вариантов перевода названия Stranieri Ovunque). По задумке устроителей выставки долгожданную художественную платформу получат художники-"аутсайдеры": беженцы, представители сообщества ЛГБТК+ или коренных народов, для искусства которых зачастую не было места на престижных форумах и в галереях.

"Прекрасно видеть так много иностранцев и итальянцев, пришедших на Биеннале"

Основной проект делится на две части: работы ныне живущих мастеров и наследие художников XX века, главным образом представляющих Глобальный юг.

Биеннале сосредоточена на фигуративной живописи, инсталляций в этот раз меньше.

Две войны и одна Биеннале

Россию уже второй раз пропускает мероприятие. Реконструированный в 2020-2021 годах российский павильон, по решению Москвы, отдали "дружественной" Кремлю Боливии.

Напротив, украинское современное искусство представлено очень широко: художественные проекты посвящены украинцам, оказавшимся разбросанными по всему миру, а также бросающим вызов стереотипам об украинских беженцах в Европе.

В начале недели пропалестинский митинг перед израильским павильоном собрал сотни людей.

При этом павильон и так пока закрыт в знак протеста против войны на Ближнем Востоке.

"Художница и кураторы израильского павильона откроют выставку, когда будет достигнуто соглашение о прекращении огня и освобождении заложников", – написано на табличке, которую израильтяне разместили на входе в помещение.

Теоретически ещё остаётся шанс увидеть современное израильское искусство, поскольку Биеннале продлится до конца ноября.