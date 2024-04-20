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В Венеции открылась Биеннале: антивоенный протест и побег от западного мейнстрима

Инсталляция "Бамбук" бразильской художницы Ионе Салданьи (1921-2001).
Инсталляция "Бамбук" бразильской художницы Ионе Салданьи (1921-2001). Авторское право AP Photo/Luca Bruno
Авторское право AP Photo/Luca Bruno
By Alexander Kazakevich
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Тема одной из самых престижных международных выставок года – "Посторонние повсюду". Кураторы предлагают зрителям взглянуть на искусство "чужаков": художников Глобального юга, которых раньше не замечали, квиров и беженцев.

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В субботу открылась 60-я Венецианская биеннале. Зрители смогут познакомиться с работами более 300 художников и арт-коллективов из 88 стран, включая Бенин, Восточный Тимор, Эфиопию и Танзанию, которые участвовали в мероприятии впервые.

Куратором одного из главных событий в мире современного искусства впервые стал латиноамериканец – бразильский искусствовед Адриано Педроса. 

Тема этого года – "Посторонние повсюду" (один из вариантов перевода названия Stranieri Ovunque). По задумке устроителей выставки долгожданную художественную платформу получат художники-"аутсайдеры": беженцы, представители сообщества ЛГБТК+ или коренных народов, для искусства которых зачастую не было места на престижных форумах и в галереях.  

"Прекрасно видеть так много иностранцев и итальянцев, пришедших на Биеннале"

Основной проект делится на две части: работы ныне живущих мастеров и наследие художников XX века, главным образом представляющих Глобальный юг.

Биеннале сосредоточена на фигуративной живописи, инсталляций в этот раз меньше. 

Две войны и одна Биеннале

Россию уже второй раз пропускает мероприятие. Реконструированный в 2020-2021 годах российский павильон, по решению Москвы, отдали "дружественной" Кремлю Боливии.

Напротив, украинское современное искусство представлено очень широко: художественные проекты посвящены украинцам, оказавшимся разбросанными по всему миру, а также бросающим вызов стереотипам об украинских беженцах в Европе.

В начале недели пропалестинский митинг перед израильским павильоном собрал сотни людей. 

При этом павильон и так пока закрыт в знак протеста против войны на Ближнем Востоке. 

"Художница и кураторы израильского павильона откроют выставку, когда будет достигнуто соглашение о прекращении огня и освобождении заложников", – написано на табличке, которую израильтяне разместили на входе в помещение. 

Теоретически ещё остаётся шанс увидеть современное израильское искусство, поскольку Биеннале продлится до конца ноября.

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