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мир

Германия возвращает "Бенинскую бронзу" в Нигерию

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 Yulia Gritsay
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Ученые считают, что изделия из бенинской бронзы датируются XII веком
Ученые считают, что изделия из бенинской бронзы датируются XII веком   -   Авторское право  Michael Sohn/AP Photo

Из Берлина в Бенин: Германия вернет Нигерии более 400 изделий из бронзы. В колониальные времена они были вывезены британцами из Королевства Бенин, которое располагалось на территории современной Нигерии, а затем оказались в музеях нескольких европейских стран.

В музей города Бенин-Сити отправится треть немецких запасов "Бенинской бронзы". Еще треть останется в Германии на правах аренды, а остальное будут изучать искусствоведы.

"Эти объекты изображали наших предков, наших отцов. Когда их вернут в Королевство, они заполнят пустоту, оставленную на долгие годы", — говорит представитель Национального музея Бенин-Сити Кейт Айна Акхаделор.

Перед отправкой "Бенинской бронзы" в Африку её в последний раз выставили в берлинском музее "Гумбольдт-Форум".

"Мы осознали, что эта реституция — гораздо больше, чем просто административный акт. Это общий межкультурный продуктивный процесс переговоров. Это про личные отсылки, про самосовершенствование, про культурную идентичность и про достоинство. Мы научились слышать. Вы говорите, мы слушаем", — заявил генеральный директор музея "Гумбольдт-Форум" Хартмут Доргерлох.

Германия — не единственная страна, которая возвращает украденные в колониальные времена предметы искусства в Африку. Так в ноябре прошлого года Франция отправила в Бенин 26 абомейских артефактов.