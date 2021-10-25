В нескольких регионах России начались "ковидные каникулы"

Жители шести областей России с понедельника ушли на самоизоляцию. Российские власти объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября, разрешив регионам варьировать сроки карантина, исходя из санитарной обстановки. В Самарской области число случаев заболевания ковидом растет с начала октября. По данным на 25 октября здесь выявлено 1184 инфицированных. Система здравоохранения испытывает серьезную нагрузку.

"Реанимация никогда не пустует", - говорит реаниматолог Ольга Апасьева, - "Кого-то перевозим, или кто то умирает, тут же это место занимает человек, который нуждается в помощи реанимации".

Тяжело болеют не привитые пациенты.

Марина: "Мы не вакцинировались. Я сейчас очень себя ругаю. Я неделю на аппарате. Не могу никак восстановиться".

Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов ввести самоизоляцию для не вакцинированных граждан старше 60-ти лет и перевести работающих людей из этой возрастной категории на удаленный режим.

Москва уйдет в локдаун 28 октября. В это период в городе будут работать только предприятия, обеспечивающие функционирование инфраструктуры, а так же аптеки и точки продажи продуктов питания. Кафе, рестораны, спортклубы закроют двери для посетителей. Школьники отправятся на каникулы. Студенты на дистанционное обучение. Москвичи старшего поколения будут должны оставаться дома.

Москва занимает первое место в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в стране сутки зарегистрировано рекордные 37 930 случаев инфицирования. В столице - 7778.