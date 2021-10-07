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мир

Газовый кризис: Россия поможет Европе?

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 Кнарик Хачатрян
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The logo of Russia's energy giant Gazprom is pictured at one of its petrol stations in Moscow on April 16, 2021.
The logo of Russia's energy giant Gazprom is pictured at one of its petrol stations in Moscow on April 16, 2021.   -   Авторское право  KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP or licensors
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Растущие цены на энергоносители в Европе резко упали после того, как президент России Владимир Путин заявил о готовности его страны помочь стабилизировать ситуацию. Среди возможных вариантов - увеличение предложения газа, экспорт 10 млрд кубометров из запасов "Роснефти"и скорейший запуск "Северного потока - 2" На совещании по вопросам энергетики в среду Путин сказал:

"Это можно сделать. Но, конечно, можно и нужно это делать не на споте в Европе, а на бирже в Санкт-Петербурге. Если это собьёт ажиотажный спрос, то можно это сделать, только не в ущерб себе, конечно".

В последние месяцы цены на газ в Европе неуклонно росли. В среду они достигли исторического максимума - 1937 долларов за тысячу кубометров. По мнению аналитиков, рост цен на фьючерсы обусловлен несколькими причинами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. К подорожанию привели и быстрые темпы восстановления экономики после пандемии, а также холодная прошлогодняя зима и жаркое лето.

В России считают, что кризис на европейском энергетическом рынке связан как с объективными факторами, так и с неверной ставкой ее политиков на биржевую торговлю газом вместо долгосрочных контрактов. По словам вице-премьер РФ Александра Новака, свою роль сыграло и то, что СПГ из США из-за повышенного спроса летом поставлялся в Латинскую Америку, а не Европу.

Коснувшись транзита газа по территории Украины, на совещании говорилось о том, что российские обязательства останутся в силе.

Видеомонтаж • Кнарик Хачатрян