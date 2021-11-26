Молдавия нашла деньги на российский газ

Молдавия погасила задолженность перед Россией за газ. Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов предупредил, что в случае неоплаты поставки прекратятся.

"АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года", - говорится в сообщении пресс-службы молдавской компании.

Размер неоплаченных поставок российского газа за 1,5 месяца составлял 74 млн долларов. "Молдовагаз" был вынужден обратиться за помощью к правительству. В четверг молдавский парламент внес поправки в бюджет и одобрил выделение средств в срочном порядке из-за угрозы приостановления поставок.

В октябре "Газпром" и "Молдовагаз" подписали новый газовый контракт на 5 лет. По новому соглашению цена российского газа для Молдавии привязывается к рыночным ценам и составляет $450 за тысячу кубометров.

При этом отсутствие задержек по текущим платежам было одним из важных условий, на которых "Газпром" согласился продлить контракт на поставку газа в Молдавию при существенных скидках на топливо. По словам Куприянова, Кишинев до 26 ноября должен был погасить долг, накопившийся за поставки газа в октябре, а также сделать предоплату за первую половину ноября.

Образовавшийся долг молдавская сторона объясняет кассовым разрывом, который возник из-за того, что "в октябре действовал старый тариф для потребителей - 150$ за тысячу кубометров, а Кишинев закупал его по $790".