Осенний "топливный туризм": немцы заправляются за границей

В Центральной Европе возрождается "топливный туризм": из-за резкого роста цен на бензин в Германии немцы в массовом порядке отправляются в соседние страны — Австрию, Польшу и Чехию.

Литр в Германии стоит уже почти 2 евро: это больше, чем даже в Великобритании, которая переживает после "брексита" серьёзный транспортный кризис. Разница с соседями может достигать 50 евроцентов. По мнению немецких водителей, это вполне компенсирует более долгий путь до заграничной заправки. Многие при этом не ограничиваются полным баком, а берут с собой канистры: прогнозы насчёт роста цен в Федеральной республике неутешительны.

Ещё в начале года правительство повысило налог на выхлопы: с каждого литра казна забирает себе около половины стоимости за счёт разных сборов. А осенью разразился энергетический кризис по всей Европе. "Немецкий автомобильный клуб", старинная и уважаемая организация, призывает правительство законодательно ограничить максимальную цену топлива.