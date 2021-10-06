Удоканское месторождение: обратный отсчет до старта производства

В Забайкалье завершаются приготовления для старта работ на Удоканском месторождении меди, по объему запасов оно - крупнейшее из неосвоенных в России и третье в мире. Планируется, что уже следующим летом из добытой здесь руды получат первую товарную продукцию.

Строительство производственной инфраструктуры идет в тяжелейших условиях, ведь Удокан - в зоне вечной мерзлоты.

Операционный директор компании "Удоканская медь" Алексей Ящук рассказал, что работа прерывается лишь в крайних случаях: "Краны останавливают работу при минус 35 градусах, потому что гидравлика замерзает. Мы также останавливаем работы при низкой видимости, если она меньше 50 метров. А так работаем круглые сутки".

Удоканское месторождение было открыто советской экспедицией в 1949 году, оно долго ждало своего часа. Сегодня он пробил: медь, это новое "черное золото" мирового рынка, сыграет важную роль в глобальном энергетическом переходе (медь необходима для производства инфраструктуры зеленой экономики - электростанций, батарей, электромашин). Проект в Удокане позиционирует себя как экспортоориентированный.

"Мы можем по нашей железной дороге БАМ, которая здесь недалеко, доехать до китайской границы, до северного Китая, и также можем доехать до наших портов, из которых уже логично и близко довезти нашу продукцию до южного Китая, Кореи и Японии", - рассказал Валерий Казикаев, председатель совета директоров "Удоканской меди".

Эксперты прогнозируют 30-процентный рост спроса на медь в ближайшие 15 лет. На Удокане обещают производить не только много, но и экологично - с заботой о сокращении углеродного следа.