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Китай расследует импорт свинины из ЕС в ответ на новые европейские пошлины

Пекин и Брюссель вновь вступили в торговое противостояние
Пекин и Брюссель вновь вступили в торговое противостояние Авторское право Ng Han Guan/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Ng Han Guan/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Ответные меры Китая в отношении свинины не стали сюрпризом для экспертов по международной торговле.

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Европейские свиньи оказались в центре торгового противостояния между Пекином и Брюсселем. Когда в Китае было возбуждено расследование по импорту свинины из ЕС, это вызвало беспокойство у фермеров, которые значительную часть своих денег зарабатывают на экспорте в Китай.

Себастьен Хомо, фермер:

"На китайском рынке ценятся такие части, как уши, копытца или, скажем, вся голова. Это те части, которые они, очевидно, любят, и их местная гастрономия ценит их очень высоко, тогда как у нас нет таких привычек потребления, и мы предпочитаем послать это им".

Ответные меры в отношении свинины не стали сюрпризом для экспертов по международной торговле: на прошлой неделе после собственного расследования Европейский Союз ввел со следующего месяца дополнительные пошлины до 38% на импорт китайских электромобилей

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек, отправляясь в Китай в связи с ростом напряженности, сказал:

"Китай —чрезвычайно важная страна для Германии, для Европы во всех отношениях. В прошлом эти отношения, безусловно, стали гораздо более сложными. Стоит упомянуть споры в области экономической политики, особенно в отношении тарифов на электромобили. И снова всё сводится к одному примеру. Это, безусловно, окажет большое влияние на эту поездку".

В прошлом году Китай импортировал свинину из ЕС на миллиарды долларов – но теперь в результате торгового перетягивания каната для европейского сельскохозяйственного сектора могут наступить нелёгкие времена.

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