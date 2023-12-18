Батальон "Сибирь": что известно о россиянах из национальных республик, объявивших Путину войну

Недавно сформированный батальон в составе регулярной украинской армии состоит из россиян, пришедших воевать на стороне Киева. Такой выбор сделали как этнические русские с антикремлёвскими взглядами, так и представители коренных народов Сибири и Дальнего Востока.
Добровольческий батальон "Сибирь" создан в составе ВСУ в конце октября 2023 года. Как подтвердили в украинском Генштаба, он действует как составная часть Международного легиона при Главном управлении разведки Минобороны Украины.
До "Сибири" в рядах ВСУ уже были созданы два других подразделения россиян: легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус". "Сибирь" стала третьим. Но в отличие от первых двух новый батальон не входит в тероборону, а является частью регулярной украинской армии.
Кто входит в его состав?
В этом подразделении на стороне Украины сражаются граждане России, большей частью представители коренных народов Зауралья, Сибири и Крайнего Севера. Но есть и представители кавказских республик, а также этнические русские. Всех их объединяет одно: они не согласны c войной России в Украине, а политику Кремля считают агрессивной и, по их словам, не желают быть "соучастниками зла".
Отличает "Сибирь" и антиколониальный дискурс. Так, к украинской армии присоединились этнические татары, якуты и буряты и представители других народов, которые говорят, что намерены бороться за "самоопределение народов России" и добиться независимости от Москвы, а победу Украины в войне рассматривают как шаг к этой цели.
Военные аналитики говорят, что Бурятия, как и некоторые другие национальные республики, предоставили непропорционально большое количество солдат для украинского фронта. В гражданской группе "Фонд свободной Бурятии" заявляют, что мобилизация большого числа бурят была политическим выбором, поскольку Кремль считает дотационный регион менее опасным в плане антиправительственных выступлений.
Сколько их и как они попали в Украину?
В батальоне служат около 60 человек. В министерстве обороны Украины утверждают, что ни один из них не набран среди российских военнопленных. Все они добровольцы и добирались до Украины через третьи страны, что занимает много времени, от нескольких месяцев до года.
Так, один из бойцов, бывший офицер ГРУ РФ из Якутска, попал в Украину через созданный россиянами Гражданский совет в Польше, который объявил набор добровольцев в ряды нацподразделений в составе ВСУ. Вместе с ним приехали ещё несколько человек. Другой рассказал, что перебрался сначала в Монголию, затем в Турцию, и уже оттуда в Украину.
Строгая проверка перед вступлением в батальон
Прежде чем подписать контракт и принять армейские позывные, чтобы скрыть свою личность, все бойцы "Сибири" проходят тщательную проверку украинской службы безопасности, которая уточняет анкетные и биографические данные, проводит перекрёстные проверки, чтобы исключить возможность проникновения агентов Кремля.
Ведь не исключается опасность того, что новый батальон может развернуть оружие против ВСУ, или что некоторые люди будут поставлять данные россиянам. Поэтому средний и руководящий состав формируется из украинских военных.
Источники в ВСУ говорят, что Киев планирует ускорить процесс изучения анкетных данных, чтобы побудить присоединиться к батальону ещё больше россиян.
Подготовка, цель и задачи
Большинство из добровольцев не имели военного опыта до того, как отправились в Украину. Перед тем, как оказаться на передовую, что, по сообщениям, может произойти уже скоро, они проходят обучение на полигоне под Киевом.
Батальон "Сибирь" – малочисленная военная структура, и на данный момент её основная задача – продемонстрировать наличие желания сопротивления внутри России, в том числе и с оружием в руках, а также показать россиянам, что против путинского режима воюют не только добровольцы ЛСР и РДК, совершившие т. н. майский рейд в Белгородскую область, но и регулярные подразделения из соотечественников в составе ВСУ.
Надо сказать, что в российской армии также есть своя "Сибирь", это казачья разведывательно-штурмовая бригада, которая в мае этого года сражалась с украинскими войсками у села Ягодное под Бахмутом.