Батальон "Сибирь": что известно о россиянах из национальных республик, объявивших Путину войну

By Euronews

Недавно сформированный батальон в составе регулярной украинской армии состоит из россиян, пришедших воевать на стороне Киева. Такой выбор сделали как этнические русские с антикремлёвскими взглядами, так и представители коренных народов Сибири и Дальнего Востока.

РЕКЛАМА

Добровольческий батальон "Сибирь" создан в составе ВСУ в конце октября 2023 года. Как подтвердили в украинском Генштаба, он действует как составная часть Международного легиона при Главном управлении разведки Минобороны Украины.

До "Сибири" в рядах ВСУ уже были созданы два других подразделения россиян: легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус". "Сибирь" стала третьим. Но в отличие от первых двух новый батальон не входит в тероборону, а является частью регулярной украинской армии.

Кто входит в его состав?

В этом подразделении на стороне Украины сражаются граждане России, большей частью представители коренных народов Зауралья, Сибири и Крайнего Севера. Но есть и представители кавказских республик, а также этнические русские. Всех их объединяет одно: они не согласны c войной России в Украине, а политику Кремля считают агрессивной и, по их словам, не желают быть "соучастниками зла".

Учения батальона "Сибирь" под Киевом, 24 октября 2023 года. GENYA SAVILOV/AFP or licensors

Отличает "Сибирь" и антиколониальный дискурс. Так, к украинской армии присоединились этнические татары, якуты и буряты и представители других народов, которые говорят, что намерены бороться за "самоопределение народов России" и добиться независимости от Москвы, а победу Украины в войне рассматривают как шаг к этой цели.

Военные аналитики говорят, что Бурятия, как и некоторые другие национальные республики, предоставили непропорционально большое количество солдат для украинского фронта. В гражданской группе "Фонд свободной Бурятии" заявляют, что мобилизация большого числа бурят была политическим выбором, поскольку Кремль считает дотационный регион менее опасным в плане антиправительственных выступлений.

Сколько их и как они попали в Украину?

В батальоне служат около 60 человек. В министерстве обороны Украины утверждают, что ни один из них не набран среди российских военнопленных. Все они добровольцы и добирались до Украины через третьи страны, что занимает много времени, от нескольких месяцев до года.

Один из членов недавно сформированного батальона "Сибирь" ВСУ. GENYA SAVILOV/AFP or licensors

Так, один из бойцов, бывший офицер ГРУ РФ из Якутска, попал в Украину через созданный россиянами Гражданский совет в Польше, который объявил набор добровольцев в ряды нацподразделений в составе ВСУ. Вместе с ним приехали ещё несколько человек. Другой рассказал, что перебрался сначала в Монголию, затем в Турцию, и уже оттуда в Украину.

Строгая проверка перед вступлением в батальон

Прежде чем подписать контракт и принять армейские позывные, чтобы скрыть свою личность, все бойцы "Сибири" проходят тщательную проверку украинской службы безопасности, которая уточняет анкетные и биографические данные, проводит перекрёстные проверки, чтобы исключить возможность проникновения агентов Кремля.

Численность батальона сейчас составляет 60 человек, и все они добровольцы. GENYA SAVILOV/AFP or licensors

Ведь не исключается опасность того, что новый батальон может развернуть оружие против ВСУ, или что некоторые люди будут поставлять данные россиянам. Поэтому средний и руководящий состав формируется из украинских военных.

Источники в ВСУ говорят, что Киев планирует ускорить процесс изучения анкетных данных, чтобы побудить присоединиться к батальону ещё больше россиян.

Подготовка, цель и задачи

Большинство из добровольцев не имели военного опыта до того, как отправились в Украину. Перед тем, как оказаться на передовую, что, по сообщениям, может произойти уже скоро, они проходят обучение на полигоне под Киевом.

Стрельбища под Киевом, 24 октября 2023 года. GENYA SAVILOV/AFP or licensors

Батальон "Сибирь" – малочисленная военная структура, и на данный момент её основная задача – продемонстрировать наличие желания сопротивления внутри России, в том числе и с оружием в руках, а также показать россиянам, что против путинского режима воюют не только добровольцы ЛСР и РДК, совершившие т. н. майский рейд в Белгородскую область, но и регулярные подразделения из соотечественников в составе ВСУ.

Надо сказать, что в российской армии также есть своя "Сибирь", это казачья разведывательно-штурмовая бригада, которая в мае этого года сражалась с украинскими войсками у села Ягодное под Бахмутом.