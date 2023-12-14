"Сибирь" воюет против России

By Euronews

Россияне-добровольцы, сформированного полгода назад батальона "Сибирь", считают, что их страна незаконно вторглась на территорию Украины. Ожидается, что численность формирования возрастет, поскольку многие хотят к нему присоединиться.

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Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг, что сейчас в Украине находятся 617 000 российских военных. Он явно не учитывал членов так называемого батальона "Сибирь", — россиян, присоединившихся к украинским вооруженным силам. Добровольцы, сформированного полгода назад батальона, считают, что их страна незаконно вторглась на территорию соседнего государства.

"Карабас", доброволец: "Почему я здесь? Понятно, почему я здесь! Я не хотел быть частью фашистской путинской России, потому что разочаровался в своем народе. Именно поэтому я захотел приехать сюда в начале войны и воевать за свободную Украину".

"Холод", доброволец:"Прежде всего, нынешнее российское правительство украло огромное количество возможностей и будущее у своего народа".

В батальоне служат десятки россиян, в числе которых представители этнических меньшинств. Прежде чем подписать контракт, они проходят тщательную проверку. Представители украинской армии заявляют, что батальон "Сибирь" уже участвовал в боях под Авдеевкой. В ближайшие месяцы, как ожидают в ВСУ, формирование будет насчитывать несколько сотен бойцов, поскольку многие хотят к нему присоединиться.