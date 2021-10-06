В Бабьем Яру открыли Хрустальную стену плача

Хрустальная стена плача - символ памяти и скорби по погибшим в Бабьем Яру. Его открытие приурочено к 80-й годовщине трагедии. На церемонии присутствовали украинский лидер, а также президенты ФРГ и Израиля.

Арт-объект известной художницы Марины Абрамович - часть строящегося мемориального комплекса на месте массовых расстрелов.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Этот комплекс позволит нам в полной мере ощутить ужас, боль и страдания, которые приносят человечеству нацизм, расизм, антисемитизм, ксенофобия и нетерпимость. К сожалению, это не поможет тем, кто был здесь убит. Но он призван помочь живым, тем, кто должен знать об этом, помнить об этом и рассказывать своим детям и внукам".

Холокост начался не на фабриках смерти, а с марша на восток, когда от рук эсэсовцев и коллаборационистов погибли свыше миллиона евреев, напомнил Франк-Вальтер Штайнмайер.

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент ФРГ:

"Кто у нас в стране в Германии знает сегодня о Холокосте от пуль, кто знает эти имена, чьи руки в крови? Всему этому не нашлось места в нашей памяти. В ней лишь бледные, едва видные очертания Украины".

Мемориальный центр Украины обнародовал первую часть своего исследования с именами 159 немецких солдат. Их считают причастными к убийству 34 тысяч евреев в сентябре 1941 года. Всего в Бабьем Яру были казнены по разным данным от 70 до 200 тысяч человек.