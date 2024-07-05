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Франция: политические дебаты на фоне всплеска антисемитизма

Франция
Франция Авторское право Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Еврейская община Франции чувствует себя крайне уязвимой. Ультраправая партия Национальное объединение обещает защитить евреев от исламизма. Однако представители общины не верят, что Национальное объединение порвало с антисемитским прошлым.

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Политические дебаты во Франции проходят на фоне всплеска антисемитизма. Еврейская община чувствует угрозу со стороны сторонников исламистов и по-прежнему скептически относится к новому произраильскому дискурсу партии Национальное объединение Жордана Барделла и Марин Ле Пен.

Шеннон Себан, кандидат от центристов: "Они хотели позиционировать себя как респектабельная партия. Они хотели представить себя щитом, защитой от антисемитизма для французских евреев. Но нас не обманут. Национальное объединение останется Национальным фронтом Жана-Мари Ле Пена. Мы не забываем об их расистской и ксенофобской идеологии".

Шеннон Себан говорит, что она также подвергалась угрозам со стороны ультралевых.

Еврейская община во Франции оказалась расколотой на левых и правых, но и те и другие обеспокоены антиизраильскими лозунгами.

Серж Кларсфельд, историк, переживший Холокост: "Единственная победа, одержанная над антисемитизмом (во Франции), заключается в том, что партии, которые были антисемитскими, больше таковыми не являются. К сожалению, партии, которые в принципе не должны быть антисемитскими, стали таковыми. Ультралевые стали ультраправыми в отношении евреев".

Число нападений на евреев в Европе возросло с началом войны Израиля против террористической группировки ХАМАС. Представители этой общины Франции неоднократно заявляли, что чувствуют себя крайне уязвимыми и нуждаются в защите.

Жан-Пьер Дарнис, профессор Университета Ниццы: "Национальное объединение следует своей тактике и заявляет об антиисламской направленности, таким образом, превращаясь как бы в проеврейскую партию. Она пытается успокоить, и, вероятно, успокоит консервативную и реакционнуючасть еврейской общины во Франции".

Произраильской позиции также придерживается лидер итальянских ультраправых (премьер-министр) Джорджа Мелони. Она открыто посоветовала антисемитским маргиналам покинуть ее партию. Суть ее заявления передает профессор Римского университета.

Гаэтано Квальариелло, профессор Римского университета LUISS: "Если вы решили идти по этому пути (фашизма и антисемитизма) или все еще сомневаетесь, то нам с вами не по дороге. Это не наш маршрут. Такого четкого заявления от (французского) Национального объединения еще не было".

По словам аналитиков пока разница между итальянскими и французскими ультраправыми заключается в том, что первые правят в Риме вот уже два года. Так что Мелони приходится иметь дело с глобальной политикой, а не только с настроениями своего электората.

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