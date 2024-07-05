Франция: политические дебаты на фоне всплеска антисемитизма

By Euronews

Еврейская община Франции чувствует себя крайне уязвимой. Ультраправая партия Национальное объединение обещает защитить евреев от исламизма. Однако представители общины не верят, что Национальное объединение порвало с антисемитским прошлым.

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Политические дебаты во Франции проходят на фоне всплеска антисемитизма. Еврейская община чувствует угрозу со стороны сторонников исламистов и по-прежнему скептически относится к новому произраильскому дискурсу партии Национальное объединение Жордана Барделла и Марин Ле Пен.

Шеннон Себан, кандидат от центристов: "Они хотели позиционировать себя как респектабельная партия. Они хотели представить себя щитом, защитой от антисемитизма для французских евреев. Но нас не обманут. Национальное объединение останется Национальным фронтом Жана-Мари Ле Пена. Мы не забываем об их расистской и ксенофобской идеологии".

Шеннон Себан говорит, что она также подвергалась угрозам со стороны ультралевых.

Еврейская община во Франции оказалась расколотой на левых и правых, но и те и другие обеспокоены антиизраильскими лозунгами.

Серж Кларсфельд, историк, переживший Холокост: "Единственная победа, одержанная над антисемитизмом (во Франции), заключается в том, что партии, которые были антисемитскими, больше таковыми не являются. К сожалению, партии, которые в принципе не должны быть антисемитскими, стали таковыми. Ультралевые стали ультраправыми в отношении евреев".

Число нападений на евреев в Европе возросло с началом войны Израиля против террористической группировки ХАМАС. Представители этой общины Франции неоднократно заявляли, что чувствуют себя крайне уязвимыми и нуждаются в защите.

Жан-Пьер Дарнис, профессор Университета Ниццы: "Национальное объединение следует своей тактике и заявляет об антиисламской направленности, таким образом, превращаясь как бы в проеврейскую партию. Она пытается успокоить, и, вероятно, успокоит консервативную и реакционнуючасть еврейской общины во Франции".

Произраильской позиции также придерживается лидер итальянских ультраправых (премьер-министр) Джорджа Мелони. Она открыто посоветовала антисемитским маргиналам покинуть ее партию. Суть ее заявления передает профессор Римского университета.

Гаэтано Квальариелло, профессор Римского университета LUISS: "Если вы решили идти по этому пути (фашизма и антисемитизма) или все еще сомневаетесь, то нам с вами не по дороге. Это не наш маршрут. Такого четкого заявления от (французского) Национального объединения еще не было".

По словам аналитиков пока разница между итальянскими и французскими ультраправыми заключается в том, что первые правят в Риме вот уже два года. Так что Мелони приходится иметь дело с глобальной политикой, а не только с настроениями своего электората.