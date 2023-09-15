Зеленский встретился с представителями еврейской общины Украины

By Euronews

Свыше 20 000 паломников-хасидов по традиции прибыли в Умань в преддверии Рош ха-Шана, несмотря на предостережения украинских властей.

Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу в Киеве с представителями украинской еврейской общины.

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Более 20 000 паломников-хасидов по традиции прибыли в Умань на празднование Рош хА-шана, еврейского нового года. Этот город в Черкасской области считается одним из мест зарождения хасидского движения.

Паломники приехали сюда, несмотря на то, что ранее украинские власти призывали их воздержаться от поездок по стране в связи с военными действиями.

На встрече с раввинами Зеленский поблагодарил представителей религиозных организаций за "поддержку людей в Украине" и за то, что те "рассказывают всему миру правду о российской агрессии и терроре".

Украинский лидер также упомянул в своём обращении об открытии в Киеве представительства Международного уголовного суда.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Международный уголовный суд открыл свою штаб-квартиру в Украине. И это самое крупное представительство МУС за пределами Гааги... Это сотрудничество помогает нам приблизить торжество правосудия для Украины и всего нашего народа, пострадавшего от этой войны, приблизить момент, когда будут вынесены законные и заслуженные приговоры российским преступникам".

Президент Украины на следующей неделе отправится в США. Его визита ожидают в Белом Доме и на Капитолийском холме. Зеленский он выступит в Конгрессе, а также на заседании 78-й Генассамблеи ООН, которая пройдёт с 19 по 26 сентября. Как полагают СМИ, Зеленский проведёт переговоры с американским лидером. Джо Байден тоже прилетит в Нью-Йорк, чтобы произнести речь с трибуны ГА ООН.

Между тем, в четверг украинские власти объявили обязательную эвакуацию жителей районов Херсонской области, подконтрольных ВСУ.

Распоряжение касается трёх десятков населённых пунктов и было принято с целью уберечь население от регулярных обстрелов российских сил.

Также местные власти сообщили, что ведут подготовку "чрезвычайным ситуациям, связанным с электроснабжением", которые могут возникнуть предстоящей осенью и зимой.