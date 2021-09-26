Социал-демократы и ХДС/ХСС получают примерно равное число голосов (экзит-пол)Комментарии
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получили примерно равное количество голосов на прошедших в воскресенье выборах в Бундестаг, но при этом намечается небольшое преимущество СДПГ.
Как свидетельствуют опубликованные в воскресенье после закрытия избирательных участков данные экзитпола телеканала ZDF, социал-демократы побеждают, набирая 26% голосов. По версии телеканала, за блок ХДС/ХСС отдали голоса 24% избирателей.
В то же время, по данным экзитпола телеканала ARD, социал-демократы и консерваторы получают равное количество голосов - по 25%. Всего в Бундестаг нового, 20-го, созыва проходят шесть политических объединений: СДПГ, ХДС/ХСС, "Зеленые", которые заняли третье место с 14-15% голосов, Свободная демократическая партия (11-12% голосов), правопопулистская "Альтернатива для Германии" (10-11%), Левая партия с примерно 5%.
В Германии проходят парламентские выборы, которые определят политическое будущее страны на ближайшие четыре года. Ангела Меркель, которая руководила страной последние 16 лет, впервые не стала выдвигать свою кандидатуру, заявив, что после формирования следующего кабмина намерена уйти из политики.
В нынешних парламентских выборах участвует наибольшее количество партий с момента воссоединения Германии. По данным Федеральной избирательной комиссии, своих кандидатов выставили 47 политических объединений. Всего за места в Бундестаге будет бороться рекордное число кандидатов - 6 211, в том числе 2 024 женщины.
Реальные шансы попасть в парламент есть у блока ХДС/ХСС, социал-демократы, "Зеленые", Свободная демократическая партия (СвДП, либералы), правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Левая партия.
Состав Бундестага на сегодняшний день:
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В последующие годы праворадикальная партия привлекла миллионы голосов в таких регионах, как Бавария и Саксония, хотя в последние годы она начала терять популярность, поскольку число мигрантов, прибывающих в Германию из-за рубежа, сократилось.
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"Это будет самая близкая гонка с 2002 года (тогда: 38,5% за СДПГ и ХДС/ХСС), и я думаю, что вечер будет долгим. Кажется вероятным, что сегодня мы не узнаем, кто занял первое место, не в последнюю очередь из-за высокой доли почтовых голосов. Также вероятно, что правила, введеные из-за COVID, несколько замедлят подсчет голосов на избирательных участках".
"Кто в итоге окажется крупнейшей парламентской группой (СДПГ или ХДС/ХСС), будет важно для общей дискуссии и переговоров, но само по себе не будет иметь конституционного значения для того, кто возглавит следующее правительство. Например, в 1969, 1976 и 1980 годах СДПГ возглавляла правительство, несмотря на второе место. Способность создать коалицию большинства в конечном итоге будет важнее, чем первое место".
"Будет интересно посмотреть так называемые “Elefantenrunde” сегодня вечером (т.е. теледебаты между лидерами/кандидатами всех основных партий). В 2002 году выступление Герхарда Шрёдера широко критиковалось как чрезмерно агрессивное и покровительственное по отношению к Меркель. Если один из кандидатов допустит подобную ошибку на этот раз, это, скорее всего, повлияет на последующие переговоры".
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