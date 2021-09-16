Будапешт: форум за устойчивую демократию

Лидеры ряда крупных европейских городов посетили конференцию Будапештского форума за устойчивую демократию, организованную в столице Венгрии. В своём выступлении мэр Будапешта Гергей Карачонь говорил о том, что демократии угрожает:

– Подумайте о бедности, существующей в нашем демократическом обществе. Крайняя бедность, которая приводит к длительным страданиям и безысходности – это не просто провал социальной политики. Это шрам на самой демократии. Демократия должна обеспечивать хорошие и справедливые результаты. Но если остаются страдания, которых можно избежать, значит, что-то не так.

Конференция организована при содействии венгерских оппозиционных партий и представителей изгнанного из страны Центрально-Европейского университета. В мероприятии приняли участие более 200 человек, среди которых – мэр Варшавы Рафал Тшасковский:

– У нас как у мэров много общего, и нам многое нужно делать вместе. Прежде всего – защищать наши ценности. Мы сами из открытых, толерантных городов, и хотим заниматься главными вопросами, которые важны нашим гражданам. Популистам не победить в городах. Мы хотим быть приводным ремнём для пожеланий наших граждан, и думаю, вместе мы способны на многое.

Участники встречи подписали совместную декларацию в поддержку либеральной демократии, плюрализма, открытости и культурного разнообразия.