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Выборы в ЕП: как побороть скептицизм венгров?

Ведущую роль в информировании венгерских избирателей о выборах в ЕП играют госСМИ, подконтрольные правительству, считают политологи.
Ведущую роль в информировании венгерских избирателей о выборах в ЕП играют госСМИ, подконтрольные правительству, считают политологи. Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Надежда Дрямина
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Низкий уровень информированности, интереса к политике, скептицизм. В Венгрии кандидатам на выборах в ЕП предстоит бороться не только с конкурентами, но и с предвыборной апатией избирателей.

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Могут ли выборы в Европарламент повлечь перемены? Многие венгры отвечают на этот вопрос с ярко выраженным скептицизмом, либо сетуют на то, что пока мало знают о грядущем голосовании.

И правда: агитационная кампания в Венгрии едва стартовала. Но несмотря на наличие информации в Интернете, огромную роль в ней играют госСМИ, считают аналитики. Ведь за счёт медиа местные избиратели по большей части формируют своё представление о ЕС и его институтах.

"Сначала надо сформулировать мнение, его надо обсудить дома. Это не цирк, чтобы вешать плакаты на каждое дерево. Это не так работает", - говорит сельский житель. 

"Здесь много людей, которые не ходят на выборы. И я разговаривала со многими, они тоже не голосуют. Им всё равно. Они говорят, что это ничего не изменит", - считает женщина. 

Некоторые убеждены в том, что в стране только молодёжь интересуется политикой Евросоюза.  

"У всех разные взгляды на политику и выборы. Многие люди либо принимают это как должное, либо не говорят об этом. Я считаю, что своё мнение на этот счёт имеют скорее представители молодого поколения, они более открыто его высказывают", - уверена ещё одна наша собеседница.

Этот диалог свидетельствует об обратном. 

- Следите ли вы за политикой ЕС?
- Честно говоря, не очень.
- Вас это совсем не волнует?
- Ну, нет.
- Сколько вам лет?
- 19.

Но нашлись и те, кто считает важным прийти на участок для голосования 9 июня.

"Каждый должен задуматься об этом. Чего он на самом деле хочет от Венгрии. О её месте в ЕС, в Европе. Скажем так, мы в подвешенном состоянии, болтаемся туда-сюда", - считает этот венгерский избиратель.

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