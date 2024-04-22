Выборы в ЕП: как побороть скептицизм венгров?

Низкий уровень информированности, интереса к политике, скептицизм. В Венгрии кандидатам на выборах в ЕП предстоит бороться не только с конкурентами, но и с предвыборной апатией избирателей.

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Могут ли выборы в Европарламент повлечь перемены? Многие венгры отвечают на этот вопрос с ярко выраженным скептицизмом, либо сетуют на то, что пока мало знают о грядущем голосовании.

И правда: агитационная кампания в Венгрии едва стартовала. Но несмотря на наличие информации в Интернете, огромную роль в ней играют госСМИ, считают аналитики. Ведь за счёт медиа местные избиратели по большей части формируют своё представление о ЕС и его институтах.

"Сначала надо сформулировать мнение, его надо обсудить дома. Это не цирк, чтобы вешать плакаты на каждое дерево. Это не так работает", - говорит сельский житель.

"Здесь много людей, которые не ходят на выборы. И я разговаривала со многими, они тоже не голосуют. Им всё равно. Они говорят, что это ничего не изменит", - считает женщина.

Некоторые убеждены в том, что в стране только молодёжь интересуется политикой Евросоюза.

"У всех разные взгляды на политику и выборы. Многие люди либо принимают это как должное, либо не говорят об этом. Я считаю, что своё мнение на этот счёт имеют скорее представители молодого поколения, они более открыто его высказывают", - уверена ещё одна наша собеседница.

Этот диалог свидетельствует об обратном.

- Следите ли вы за политикой ЕС?

- Честно говоря, не очень.

- Вас это совсем не волнует?

- Ну, нет.

- Сколько вам лет?

- 19.

Но нашлись и те, кто считает важным прийти на участок для голосования 9 июня.

"Каждый должен задуматься об этом. Чего он на самом деле хочет от Венгрии. О её месте в ЕС, в Европе. Скажем так, мы в подвешенном состоянии, болтаемся туда-сюда", - считает этот венгерский избиратель.