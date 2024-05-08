Что делает бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в Будапеште?

By Euronews

В заявлении для Euronews посольство Израиля в Венгрии подвергло резкой критике решение пригласить экс-президента Ирана, отрицающего Холокост, выступить с лекциями в одном из университетов Будапешта.

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Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад находится в Венгрии с частным визитом. Он прибыл в Будапешт по приглашению декана Национального университета государственной службы Венгрии (NKE) Гергели Дели для проведения нескольких лекций. Первая прошла во вторник. Данный факт вызвал возмущение со стороны посольства Израиля в Будапеште и еврейской общины Венгрии.

Ахмадинежад известен своим враждебным отношением к Израилю и отрицанием Холокоста. По данным иранских газет, NKE пригласила политика на научную встречу, посвященную "общим ценностям в глобальной среде".

Персидское издание Hammihan отмечает, что Ахмадинежад должен был выступить в качестве "специального гостя", который расскажет о важности борьбы с угрозами окружающей среде. Указывалось, что встреча с ним будет закрытой. На сайте университета мероприятие не анонсировалось.

Euronews попытался связаться с NKE по поводу визита Ахмадинежада. В ответ - молчание. В пресс-службе вуза заявили, что не хотят давать какие-либо комментарии. Министерство иностранных дел Венгрии также не дало никаких комментариев по этому поводу.

Визит Ахмадинежада оскорбляет венгерскую еврейскую общину

"Визит Ахмадинежада оскорбляет память примерно 600 тысяч венгерских евреев, ставших жертвами Холокоста". Об этом Euronews заявили в посольстве Израиля в Венгрии.

В заявлении говорится, что бывший президент Ирана, открыто отрицающий Холокост, должен нести ответственность события, ставящие под сомнение Холокост и его жертв. Речь, в частности, идет о тегеранской конференции "Обзор Холокоста: глобальное видение", которая состоялась в декабре 2006 года. Среди ее участников присутствовали исследователи, отрицающие Холокост. Инициатором мероприятия выступил Ахмадинежад, считающий Холокост "мифом".

В посольстве также отмечают, что будучи президентом Ирана, Ахмадинежад регулярно призывал к уничтожению еврейского государства.

Iranian President Mahmoud Ahmadinejad reviews Basij paramilitary volunteers at a parade ceremony in Tehran, 26 November 2006 AP Photo/Vahid Salemi

Ассоциация венгерских еврейских конгрегаций Mazsihisz также подвергла критике визит Ахмадинежада.

"Не понятно, почему руководство Национального университета государственной службы позволило Ахмадинежаду, антисемиту до глубины души, читать лекции в одном из элитных университетов Венгрии", - говорится в заявлении Ассоциации.

"Присутствие бывшего иранского президента в Будапеште в те самые дни, когда венгерская еврейская община вспоминает жертв Холокоста, воспринимается крайне болезненно. Это возмутительно", - отмечают в Ассоциации. "Прием Ахмадинежада в Будапеште глубоко оскорбляет венгерскую еврейскую общину, которая оплакивает погибших", - подчеркивается в заявлении.

Ассоциация призвала руководство университета принести извинения венгерской еврейской общине и потребовала от правительства Венгрии объяснить, как мог состояться визит Ахмадинежада в Будапешт.

Отрицание Холокоста

Ахмадинежад был президентом Исламской Республики с 2005 по 2013 г. В мире он известен не как защитник окружающей среды, а как политик, с исламистскими, антиамериканскими и антиизраильскими взглядами, отрицающий Холокост.

Ахмадинежад был одним из сторонников ядерной программы Ирана, запретившим инспекторам ООН посещать ядерные объекты страны.

Во время его президентства ситуация с правами человека и меньшинствами в Иране также резко ухудшилась.

В 2005 году в своей речи, Ахмадинежад восхваляя иранского исламского лидера аятоллу Хомейни, заявил, что Израиль должен быть стерт с карты мира. Ахмадинежад неоднократно называл Холокост "мифом", который был сфабрикован только для того, чтобы еврейский народ мог создать свое собственное государство.