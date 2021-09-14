Афганистан: хазарейцы боятся за свое будущее

Захват талибами власти в Афганистане вызывает обеспокоенность у этнических меньшинств. Эти афганские хазарейцы учатся в духовной семинарии иракского города Эн-Наджафа. Многие из них тревожатся за свои семьи в Афганистане, и личную безопасность в том случае, если они решат вернуться. На протяжении многих лет хазарейцы подвергалась нападениям: экстремисты из числа суннитов презирают мусульман-шиитов и считают их еретиками. Хазарейцы боятся, что снова окажутся в ситуации сравнимой с той, что была при прошлом режиме талибов.

Шейхин Мохаммед Таки, студент: "Буквально неделю назад я позвонил своей семье в Афганистан. Мои родственники сказали, что они очень боятся талибов, в том числе потому, что женщны теперь не могут выйти из дома без сопровождения мужа".

Шииты составляют не более 10% афганского населения и представлены преимущественно хазарейцами, проживающими в основном в центральных и северных провинциях страны.

Радикальное движение "Талибан" обещает более мягкое правление. Но хазарейцы не чувствуют уверенность в завтрашнем дне.

"Талибы нас не убивают, но уж лучше умереть, чем вот так жить и задыхаться. Мы не видели ничего плохого от талибов, но у людей нет работы. Что нам делать? Мы голодные сидим", - сокрушается Сулейман.

Недавно, как сообщили местные СМИ, лидеры шиитской общины Афганистана потребовали включить своих представителей в новое правительство. Пока кабинет министров состоит из членов радиального движения "Талибан". В нем нет ни женщин, ни лидеров групп меньшинств.