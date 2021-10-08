Взрыв в шиитской мечети в провинции Кундуз

Десятки человек погибли и получили ранения при взрыве в шиитской мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана. Число жертв уточняется. По данным ООН, погибли свыше 100 мирных жителей. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находясь внутри религиозного сооружения. Нападение было направлено против мечети, которую в основной посещают афганские хазарейцы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

"Я был занят строительными работами дома. Как только в мечети началась молитва, раздался звук взрыва. Я пошел в мечеть, чтобы найти своих родственников, я увидел очень много тел на полу", — рассказывает местный житель.

Это уже третье за неделю нападение на религиозное учреждение в стране и первый взрыв в провинции Кундуз после смены власти в Афганистане.

В пятницу пять боевиков террористической группировки "ИГИЛ " были задержаны за подготовку нападений в провинции Хост.