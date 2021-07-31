Венгрия: медработники требуют повышения зарплаты

Несколько тысяч медработников вышли на улицы Будапешта с требованиями повышения зарплаты и улучшения условий труда. Пандемия COVID-19 ухудшила и без того тяжелое положение медсестер и санитаров.

Опросы, проводимые венгерскими профсоюзами, показывают, что каждый год в другие страны ЕС за более высокой зарплатой уезжают около 400-500 медсестер.

"Мы хотим повышения зарплаты. Большинство из нас получили 10 дополнительных выходных, чему мы очень рады, но у нас скорее всего не получится их использовать, так как нам приходится все время работать", — говорит старшая медсестра с 26-летним стажем Ката Горничак.

"Врачи зарабатывают очень много, в то время как медсестры, которые кормят и одевают пациентов, работая на две ставки и работая ночами, получают очень мало", — считает медсестра из региона Бач-Кишкун Марика Богнар.

Прошлой осенью венгерские власти повысили зарплаты врачей примерно в три раза. Теперь опытный профессионал может зарабатывать до 2,3 млн форинтов в месяц. Это около 6 400 евро.

"Правительство Венгрии очень мало тратит на сферу здравоохранения, а нужно сделать очень многое. Поставить здравоохранение обратно на ноги — это должно стать одной из важнейших задач новой администрации", — говорит мэр Будапешта Гергей Карачонь, который собирается стать кандидатом на пост премьер-министра на выборах, назначенных на весну 2022.

В этом году правительство Виктора Орбана также запретило медперсоналу принимать подарки от пациентов и совмещать работу в государственной больнице и частной клинике. После этого более 5 тысяч медработников уволились из больниц.