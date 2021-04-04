Венгрия: запоздалая вакцинация учителей

В Венгрии полным ходом идёт вакцинация педагогов. Согласно плану властей, свыше 160 тысяч учителей получат первую дозу препарата от коронавируса уже к 11 апреля. А ещё через неделю - должны открыться школы.

Плохая идея - считают профсоюзы работников сферы образования. Они опасаются, что учебные заведения могут стать новыми очагами распространения COVID-19, и это приведёт к началу четвёртой волны пандемии в стране.

Тамаш Тойик, вице-президент Профсоюза учителей:

“Площадь класса в среднем 40 квадратных метров. В начальной школе в нем должно быть 26 детей, а их может быть и 32. В старших классах - по 35 учеников. Там социальное дистанцирование невозможно. И последствия таковы, что дети передают вирус друг другу, уносят его к себе домой".

Оливия Харангозо, корреспондент Euronews:

"В профсоюзе педагогов сетуют на то, что вакцинация началась поздно. И что было бы разумным открывать школы 19 апреля лишь в том случае, если бы учителя были привиты месяцем ранее, когда объявили о закрытии. К тому же, те кому сейчас вводят первую дозу вакцины, вторую получат лишь в дни выпускных экзаменов".

Премьер-министр Виктор Орбан заверяет: первый укол уже обеспечивает серьёзную защиту.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

"Я понимаю, все хотят получить обе дозы как можно скорее. И многие педагоги - очевидно, тоже. Но я прошу их учитывать интересы работающих родителей, которые вынуждены оставаться дома. Они не знают, куда деть своих детей. А ведь им нужно на что-то жить”.

С тех пор, как школьников и студентов перевели на удалёнку, нагрузка на преподавателей возросла в несколько раз, признают они. Но все же, согласно опросу Союза работников сферы образования, две трети венгерских учителей по-прежнему видят необходимость в обучении в формате онлайн.