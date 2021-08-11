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мир

Власти Венгрии отблагодарили студентов за помощь во время пандемии

 Ольга Кепински
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Власти Венгрии отблагодарили студентов за помощь во время пандемии
Авторское право  Laszlo Balogh/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
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Венгерские власти раздали студентам 9000 бесплатных билетов на первый день музыкального фестиваля EFOTT. Тем, кто, часто на добровольных началах, помогал бороться с пандемией.

Студенты оказались в очень сложной ситуации во время пандемии. Некоторым приходилось учиться и работать сразу в нескольких местах. Добровольцы внесли огромный вклад в борьбу Венгрии с COVID-19.

Адам Мaдьяр, Euronews:

— Студенты отработали 62 тысячи смен и это только в отделении скорой помощи. 8700 их них работали в больницах и клиниках. После годичного локдауна многие из них впервые познают, что такое студенческая жизнь.

Директор фестиваля EFOTT рассказал, что по бесплатным билетам к ним приехали 4-5 тысяч студентов.

Думаю, это успешная программа. Для меня и фестиваля в целом главное - хоть на короткое время снова быть вместе
Габор Маславер
директор фестиваля EFOTT

После года лишений и дистанционного обучения студенты наконец смогли вздохнуть, летом в Венгрии большинство ограничений было отменено. Остается только надеяться, что осень не принесет 4-й волны, а с ней и нового периода самоизоляции.