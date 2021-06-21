Венгрия: протесты против закона о ЛГБТ-пропаганде

Протесты против принятия в Венгрии закона о «пропаганде гомосексуализма» не ограничились прошедшей в Будапеште демонстрацией. Ряд местных учителей и психологов открыто заявляют, что не намерены выполнять требования закона и продолжат беседы с несовершеннолетними о проблемах ЛГБТ-сообщества.

– Гражданское неповиновение возможно, когда все доступные законные средства исчерпаны, но правовая система так и не отменила действительно несправедливое правило или решение, – отмечает Сабольч Хеги из Венгерского союза гражданских свобод. – Решение, правило или закон, противоречащие моральному содержанию конституции.

По его мнению, новый закон носит открыто репрессивный характер:

– Уголовное преследование не предусмотрено, уголовное дело возбуждаться не будет, а это значит, что судебное разбирательство может начаться на основании гораздо меньшего числа представленных доказательств.

Протесты против нового венгерского закона отмечаются и в других странах ЕС. В частности, муниципальные власти Мюнхена предложили осветить всеми цветами радуги городской стадион, где в среду пройдёт футбольный матч между сборными Германии и Венгрии. В сети появилась петиция в поддержку данной инициативы.