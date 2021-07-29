Игры в Токио: "золото" российских рапиристок и первая олимпийская медаль для Сан-Марино

В шестой соревновательный день Игр в Токио американская гимнастка Суниса Ли одержала победу в личном многоборье. Второй стала представительница Бразилии Ребека Андраде. Российская спортсменка Ангелина Мельникова завоевала "бронзу".

В командном турнире рапиристок лучшей оказалась сборная Олимпийского комитета России, разгромившая фехотвальщиц из Франции. Бронзу Олимпиады взяли итальянки, победившие американок.

Японская дзюдоистка Сори Хамада в финале олимпийского турнира в весовой категории до 78 килограммов одолела француженку Мадлен Малонгу. Бронзовые медали выиграли немка Анна-Мария Вагнер и бразильянка Майра Агияр.

Португалец Жорже Фонсека принес сборной страны первую олимпийскую медаль. Дзюдоист добыл "бронзу" в весовой категории до ста килограммов. Олимпийским чемпионом стал японец Аарон Вольф. "Серебро" у Чо Гу Хама из Южной Кореи. Еще одну "бронзу" выиграл российский дзюдоист Нияз Ильясов.

Алессандра Перилли заняла третье место на турнире по стендовой стрельбе в дисциплине "трап" . Это первая олимпийская медаль в истории Сан-Марино. "Золото" выиграла представительница Словакии Зузана Штефечекова, установившая олимпийский рекорд. "Серебро" у американки Кейл Браунинг.

В медальном зачете лидирует команда Китая, хозяева Олимпиады японцы занимают второе место, третьи - США. Россия располагается на четвертой строчке.