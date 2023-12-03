Большой шлем в Токио: японские дзюдоисты завоевали 16 медалей

Хозяева турнира стали абсолютными лидерами медального зачёта. Среди звёзд заключительного дня поединков – брат и сестра Абэ.
Лучшие дзюдоисты мира завершили сезон в Токио, где состоялись потрясающие поединки Большого шлема.
В категории до 100 кг Матвей Каниковский демонстрировал отличную форму. В финале он провёл бросок на оценку иппон и завоевал золото – свой третий титул Большого шлема в этом году!
Церемонию награждения провёл главный судья Международной федерации дзюдо (IJF) Флорин Даниэль Ласкау.
В весе до 52 кг любимица местных трибун Ута Абэ вырвала иппон на первой минуте поединка и обеспечила себе победу.
Медали вручила посол IJF, Её Императорское Высочество принцесса Томохито из Микасы.
В лёгком весе отличился и брат Уты – Хифуми Абэ. В финале категории до 66 кг участник звёздного семейного тандема заработал победный иппон.
Спортсмена наградил президент Ассоциации дзюдо Монголии Баттулга Халтмаагийн.
В весе до 78 кг Майра Агиар из Бразилии вырвала свою первую золотую медаль в Токио благодаря оценке вадза-ари.
Победительницу поздравил посол IJF Антонио Кастро.
В весе до 60 кг состоялся чисто японский финал: Рюдзю Нагаяма выиграл у олимпийского чемпиона Наохисы Такато.
Медали вручил почётный член IJF Нобоюки Сато.
В весе до 63 кг не было равных Мику Такаичи.
Свою награду японка получила из рук члена исполкома IJF и главы института "Кодокан" Харуки Уэмура.
Чемпионка мира Нацуми Цунода одолела Хулию Фигероа и завоевала своё второе токийское золото.
Медали вручил старший управляющий директор Всеяпонской федерации дзюдо Соя Накадзато.
В весе свыше 100 кг Тамерлан Башаев порадовал болельщиков заслуженным иппоном.
Победителя наградил главный судейский директор IJF Армен Багдасаров.
Сборная Япония взяла на турнире 16 медалей, 7 из которых – высшего достоинства. Поединки с участием таких японских легенд, как Араи и Оно, вдохновили юных спортсменов.
Это было яркое завершение насыщенного сезона дзюдо. Новые победы и ещё больше эмоций – в 2024 году.