Большой шлем в Токио: японские дзюдоисты завоевали 16 медалей

Хозяева турнира стали абсолютными лидерами медального зачёта. Среди звёзд заключительного дня поединков – брат и сестра Абэ.

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Лучшие дзюдоисты мира завершили сезон в Токио, где состоялись потрясающие поединки Большого шлема.

В категории до 100 кг Матвей Каниковский демонстрировал отличную форму. В финале он провёл бросок на оценку иппон и завоевал золото – свой третий титул Большого шлема в этом году!

Церемонию награждения провёл главный судья Международной федерации дзюдо (IJF) Флорин Даниэль Ласкау.

В весе до 52 кг любимица местных трибун Ута Абэ вырвала иппон на первой минуте поединка и обеспечила себе победу.

Медали вручила посол IJF, Её Императорское Высочество принцесса Томохито из Микасы.

Это единственное событие мирового тура, которое проводится в Японии, поэтому очень важно, чтобы мы показали настоящее японское дзюдо. В этих условиях я смогла собраться и сделать ещё один шаг вперёд, и теперь я праздную победу. Ута Абэ японская дзюдоистка, победительница турнира Большого шлема 2023 в Токио

В лёгком весе отличился и брат Уты – Хифуми Абэ. В финале категории до 66 кг участник звёздного семейного тандема заработал победный иппон.

Спортсмена наградил президент Ассоциации дзюдо Монголии Баттулга Халтмаагийн.

Сегодня я был в отличной форме и демонстрировал по-настоящему моё дзюдо! Хифуми Абэ японский дзюдоист, победитель турнира Большого шлема 2023 в Токио

В весе до 78 кг Майра Агиар из Бразилии вырвала свою первую золотую медаль в Токио благодаря оценке вадза-ари.

Победительницу поздравил посол IJF Антонио Кастро.

В весе до 60 кг состоялся чисто японский финал: Рюдзю Нагаяма выиграл у олимпийского чемпиона Наохисы Такато.

Медали вручил почётный член IJF Нобоюки Сато.

В весе до 63 кг не было равных Мику Такаичи.

Свою награду японка получила из рук члена исполкома IJF и главы института "Кодокан" Харуки Уэмура.

Чемпионка мира Нацуми Цунода одолела Хулию Фигероа и завоевала своё второе токийское золото.

Медали вручил старший управляющий директор Всеяпонской федерации дзюдо Соя Накадзато.

В весе свыше 100 кг Тамерлан Башаев порадовал болельщиков заслуженным иппоном.

Победителя наградил главный судейский директор IJF Армен Багдасаров.

Сборная Япония взяла на турнире 16 медалей, 7 из которых – высшего достоинства. Поединки с участием таких японских легенд, как Араи и Оно, вдохновили юных спортсменов.

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Это было яркое завершение насыщенного сезона дзюдо. Новые победы и ещё больше эмоций – в 2024 году.