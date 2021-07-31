31 июля: рекорд в беге на 100 метров и золото российских саблисток

Спортсменки с Ямайки заняли весь пьедестал в беге на 100 метров на Олимпиаде в Токио. Установив новый олимпийский рекорд и показав второй результат в истории, золото завоевала Элейн Томпсон. Она пробежала дистанцию за 10,61 секунд. Прямо за ней финишировали Шелли-Энн Фрейзер-Прайс и Шерика Джексон.

Сборная Франции взяла верх над командой Японии в первом в олимпийской истории смешанном командном турнире по дзюдо. Микст завершился со счетом 4:1. Свои схватки выиграли Кларисс Агбеньену, Аксель Клерже, Сара Леони Сизик и многократный чемпион мира Тедди Ринер.

Турецкий лучник Мете Газоз принес своей стране первое олимпийское золото в стрельбе из лука. В одиночном разряде среди мужчин он победил итальянца Мауро Несполи со счетом 6:4.

Швед Даниэль Столь стал олимпийским чемпионом в метании диска, бросив снаряд на 68,90 метров. На втором месте — его соотечественник Симон Петтерссон. Это первые медали Швеции в этой дисциплине со времен Олимпийских игр в Мюнхене 1972 года.

Российские саблистки Ольга Никитина, Софья Великая и София Позднякова стали обладательницами золотых медалей, победив женскую команду Франции со счетом 45:41. Для Софьи Великой медаль стала уже пятой олимпийской наградой в карьере.

На субботу, 31 июля, в общем зачете лидирует Китай. У КНР 46 медалей, 21 из которых — золотая. Второе и третье места — у Японии и США. Сборная Олимпийского комитета России занимает четвертую строчку, завоевав 37 медалей.