Токио: триумф краудфандинга в веломотокроссе

Селемон Барега из Эфиопии завоевал золотую олимпийскую медаль в беге на 10 000 метров. Он преодолел эту дистанцию за 27 минут 43 секунды, получив для своей сборной первую на этих играх награду. Серебро и бронза достались стайерам из Уганды.

Серб Новак Джокович вновь расстался с мечтой об олимпийском золоте: в полуфинале он уступил немцу Александру Звереву. В финале тот сыграет с россиянином Кареном Хачановым. Джокович мог стать первым в истории теннисистом, завоевавшим в один год победы во всех четырёх мэйджорах и на Олимпиаде — но на Играх сербу регулярно не везёт.

Грек Стефанос Нтускос занял первое место в академической гребле в одиночках. Для его сборной это первое золото на токийской Олимпиаде. Среди женщин сильнейшей оказалась Эмма Твигг из Новой Зеландии, а серебро досталось Анне Пракатень из России.

Спортсменка Ан Сан из Южной Кореи стала лучшей среди лучниц; здесь серебро тоже оказалось у россиянки, Елены Осиповой. Пока южнокорейцы в Токио забирают себе всё золото в стрельбе из лука; ранее они победили в командных соревнованиях и в миксте.

Британцы оказались в числе лидеров по веломотокроссу: Бетани Шривер завоевала золото среди женщин, а Кай Уайт пришёл вторым из мужчин. При этом Шривер оказалась в Токио только благодаря краудфандингу: британский спортивный комитет прекратил финансирование этой дисциплины несколько лет назад.

Сейчас в неофициальном медальном зачёте на первой строчке— Китай, обошедший хозяев Олимпиады, на третьем месте — США, на четвёртое вернулся российский олимпийский комитет.