"Антишпионский марш" в Будапеште

Сотни людей собрались в Будапеште на марш протеста против использования шпионских ПО для слежки за журналистами, оппозиционными деятелями и правозащитниками.

Участники требовали от венгерских властей дать ответ на вопрос, применяют ли они программу Pegasus, вокруг которой разгорелся международный скандал.

"Мы не можем больше жить в такой стране. Раз они шпионят за мной, то хотя бы знают мое мнение", - говорит этот манифестант.

Официальные лица страны не подтверждают, но и не опровергают использование вредоносного програмного обеспечения, отмечая лишь, что тайное наблюдение ведётся в рамках действующего законодательства.

"Отец был прав: со времён социализма политическая элита ничуть не поменялась", - уверен ещё один протестующий.

Венгерские СМИ утверждают, что правительство Виктора Орбана следило при помощи Pegasus за рядом политических и общественных деятелей. В их числе - мэр одного из городов, представляющий оппозицию, и глава Венгерской коллегии адвокатов

Анна Донат, депутат Европейского парламента: "Мы живём под полным контролем государства. Власти могут знать ваши самые важные секреты. Они могут шпионить за вами лишь потому, что вы выражаете своё с ним несогласие".

Pegasus - разработка израильской корпорации NSO Group для слежки за террористами и прочими опасными преступниками.

18 июля были обнародованы итоги журналистского расследования . В нём говорится, что при помощи программного обеспечения для взлома телефонов спецслужбы ряда стран шпионят за бизнесменами, активистами, журналистами, политиками и даже главами других государств.