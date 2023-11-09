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Форум по кибербезопасности в Эр-Рияде: противостоять угрозам вместе

Форум по кибербезопасности в Эр-Рияде: противостоять угрозам вместе
Авторское право euronews
By Euronews
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От распространения фейков и манипулирования до педопреступности и фишинговых атак – политики и представители бизнеса призывали к коллективным действиям, чтобы сделать киберпространство более безопасным.

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На 3-м Глобальном форуме по кибербезопасности в Эр-Рияде собрались мировые лидеры и представители бизнеса, чтобы обсудить меры по борьбе с преступностью и поддержать тех, кто защищает наши данные.

"У нас есть один общий враг, и этот враг – ложная информация. Другие угрозы – нападки и преступность в киберпространстве. И это то, о чём мы должны беспокоиться, мы должны отстаивать наши ценности ради всего человечества", – заявила в интервью Euronews Маргарете Шрамбёк, бывший министр цифровых технологий и экономики Австрии.

Д-р Маргарете Шрамбок, бывший министр цифровых технологий и экономики и Австрии.
Д-р Маргарете Шрамбок, бывший министр цифровых технологий и экономики и Австрии.Euronews

По данным Всемирного экономического форума, 86% руководителей компаний считают вероятным сценарий, при котором в ближайшие два года в киберпространстве может произойти катастрофа. К тому же в отчёте Интерпола киберпреступность вошла в пятёрку наиболее распространённых глобальных угроз. 

"Для нас наибольшую угрозу представляют атаки с использованием программ-вымогателей. В течение последних трёх лет эта угроза постоянно усиливалась. Мы наблюдаем огромный прирост количества атак по всему миру, причём не только на крупные предприятия, но и на малый и средний бизнес, системы здравоохранения, образования, а также критически важную инфраструктуру", – отмечает Бернардо Пиллот, помощник директора по операциям по борьбе с киберпреступностью и управлению угрозами (Интерпол).

По словам представителя Интерпола, обучение сотрудников компаний имеет решающее значение для обеспечения безопасности в Интернете.  

Бернардо Пиллот, помощник директора по операциям по борьбе с киберпреступностью и управлению угрозами, Интерпол.
Бернардо Пиллот, помощник директора по операциям по борьбе с киберпреступностью и управлению угрозами, Интерпол.Euronews

По данным компании Cybersecurity Ventures, к концу года киберпреступность в мире обойдётся жертвам примерно в 7,6 трлн евро. Многие спикеры форума убеждены, что противостоять надвигающимся киберугрозам можно, только объединившись.

"Когда я был председателем Еврокомиссии, я участвовал в саммитах G20 с 2008 по 2014 год, – говорит Жозе Мануэль Баррозу, бывший глава ЕК и бывший премьер-министр Португалии. – Несмотря на все разногласия того времени, в целом между США, Китаем, Европейским союзом было налажено сотрудничество. Я бы не сказал, что так обстоят дела сегодня. Мы наблюдаем, что уровень сотрудничества и искренности в глобальном взаимодействии явно снижается".

Жозе Мануэль Баррозу, бывший председатель Европейской комиссии и бывший премьер-министр Португалии, беседует с корреспондентом Euronews.
Жозе Мануэль Баррозу, бывший председатель Европейской комиссии и бывший премьер-министр Португалии, беседует с корреспондентом Euronews.Euronews

Технологический рост и искусственный интеллект сегодня прочно вошли в повседневную жизнь и изменили наш образ жизни. Это одновременно способствует развитию и подрывает стабильность.

Искусственный интеллект уже использовался и в кибератаках, и в киберзащите. Мы будем наблюдать за тем, как его используют во вред или во благо, как и в случае с любой другой технологией.
профессор Марко Герке
директор Института исследования киберпреступности

Одними из самых серьёзных угроз в кибермире являются угрозы, направленные против детей. WeProtect Global Alliance – это организация, которая борется с сексуальной эксплуатацией и насилием над детьми в Интернете.

"За последние два года число таких случаев значительно возросло. В прошлом месяце мы опубликовали оценку глобальных угроз, которая показала их 87-процентный рост, и мы также наблюдаем увеличение числа злоупотреблений, поддерживаемых ИИ, например, вымогательств", – говорит Иэн Дреннан, исполнительный директор WeProtect Global Alliance. 

"Я думаю, что COVID, безусловно, ускорил тенденции, которые мы уже наблюдали, и мы видим скачок цифровизации по всему миру. И мы также видим, как во многих регионах мира дети, у которых вообще не было Интернета, теперь не расстаются со смартфоном, при этом никто не обучал их правилам безопасного использования", – подытожил он.

При этом преступники становятся всё более изощрёнными и используют самые разные уловки, чтобы получить доступ к детям.

Кибербезопасность остаётся мировым вызовом. Для обеспечения большей устойчивости киберпространства необходимы дальнейшие коллективные действия на глобальном уровне.

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