By Euronews

Эксперты высоко оценили уровень кибербезопасности в Польше. Вместе с тем, Интернет-ресурсы именно этой страны чаще всего становятся мишенью хакеров.

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Польша заняла первое место в Национальном индексе кибербезопасности (National Cyber Security Index). В ходе исследования, в котором оценивается уровень информационно-технологической безопасности и предотвращения киберугроз разных государств мира, выяснилось также что именно эта страна чаще других подвергается DDoS-атакам.

Они нацелены на компьютерные системы или сетевые службы. Задача хакеров, осуществляющих взлом, - помешать функционированию всех Интернет-сервисов.

Пшемыслав Липчинский, представитель сил киберзащиты:

"Наш анализ и информация, которую мы получаем от наших союзников и партнёров, показывают, что Польша с точки зрения одного вида кибератак - DDoS-атак - является одной из наиболее атакуемых хакерами стран в мире и время от времени даже возглавляет список".

Независимые эксперты чётко указывают, что большинство атак на польские ресурсы исходит из России, и они связаны с войной в Украине и польской логистикой, в том числе - транспортной инфраструктурой.

Павел Маковец, эксперт по кибербезопасности, CyberDefense24.pl:

"Управление железнодорожного транспорта, учреждение, которое занимается вопросами регулирования ж/д транспорта в Польше, подвергается атакам 2 000 раз в день. Русские атакуют фактически все, что только можно. Это "GPS JAM", такой сайт, который показывает только помехи [в GPS]. Если посмотреть на карты, то мы увидим, что единственный самый дальний источник атак на западе - это Калининград. Кроме того, стоит отметить, что есть помехи над Эстонией и Латвией, чуть меньше над Литвой. Но пока продолжается война в Украине, эта тенденция будет сохраняться".

Вопрос о защите киберпространства стоит остро не только для Польши. По данным экспертов, число хакерских атак в Европе в целом стремительно растёт.

Феликс Эйм, аналитик IT-безопасности, Sekoia.io:

"Мы наблюдаем рост числа атак, нацеленных, например, на учёных и сотрудников НПО, которые работают над изменениями политики в сфере кибербезопасности. Следует отметить, что Европа очень хорошо защищена. У нас существуют правовые рамки, которые обеспечивают обмен информацией между государствами-членами, и единая законодательная основа для кибербезопасности".

Магдалена Ходовник, корреспондент Euronews:

"В прошлом году ущерб от киберпреступлений на глобальном уровне составлял 18 миллионов долларов в минуту. По оценкам специалистов, эта цифра будет расти, и к 2025-му годовой ущерб превысит 10 триллионов долларов".