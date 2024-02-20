Пресечена деятельность кибергруппировки LockBit, самой вредоносной в мире

By Euronews

На счету кибервымогателей более 3,5 тысяч жертв по всему миру, среди них Boeing и британская почта

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Международная коалиция правоохранительных органов пресекла деятельность хакерской группировки LockBit, считавшейся самой вредоносной в мире.

14 стран во главе с Великобританией участвовали в операции "Кронос" при сотрудничестве ФБР и Европола.

В результате были изъяты 34 сервера и 11 тыс. доменов, используемых LockBit для распространения программ-вымогателей.

Заморожены более 200 криптовалютных счетов. Два человека арестованы в Польше и Украине.

Бретт Ледерман, зампомощника директора ФБР по кибероперациям:

— Преступники, связанные с LockBit, нанесли значительный ущерб тысячам жертв в наших странах и по всему миру. В последние годы группировка действовала без разбора, атакуя организации, связанные с правительственными учреждениями, больницами, школами и известными мировыми компаниями.

По данным ФБР, кибервымогатели заявили о более чем 3,5 тысячах жертв своих атак по всему миру. Среди них Boeing, американское подразделение банка ICBC и британская почта. На данный момент ФБР отслеживает 144 млн выкупов, связанных с действиями LockBit.

Как сообщается, группировка в основном русскоязычная и обычно не атакует страны бывшего СССР.

По словам директора Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании Грэма Биггара, в LockBit могут состоять сотни членов, но нет никаких доказательств того, что за синдикатом стоит какое-либо государство, например Россия.