Венгрия: "Парад гордости" на фоне полемики

Будапешт готовится к 26-у по счёту "Параду гордости". Шествие начнётся в субботу днём. Участие в нём, как ожидается, примут десятки тысяч людей.

Представители правящей венгерской партии "Фидес" в рядах зрителей вряд ли будут, заверяют власти.

Гергель Гуляш, глава канцелярии премьер-министра Венгрии:

"Насколько мне известно, заинтересованные люди не должны пересечься. Стычек не будет".

Венгерское ЛГБТ-сообщество в последние месяцы в центре внимания не только из-за парада. В июне парламент страны принял, как его окрестили, "закон о защите детей" от гей-пропаганды.

Оппоненты называют его дискриминационным по отношению к представителям сексуальных меньшинств.

С осуждением инициативы выступил и Брюссель. Премьер-министра Венгрии за неё отчитал Европарламент. Тогда Виктор Орбан объявил о проведении в стране референдума. Первый вопрос, на который гражданам предстоит ответить: "Поддерживаете ли вы проведение занятий на тему сексуальной ориентации в государственном образовательном учреждении без согласия родителей?"

Правозащитники говорят о том, что число жалоб на проявление гомофобии и трансфобии в последние недели резко возросло.

Томас Домбос, представитель НПО "Общество Хаттера":

"Всё больше и больше людей сообщают о том, что их высмеивают на улице, вовлекают в конфликты на работе, провоцируют соседи. Похоже, что многие из тех, кто и раньше имел гомофобные установки, стали открыто их демонстрировать, считая, что на то есть законные основания".

Участники парада промаршируют от площади Имре Мадача в центре Будапешта по мосту Свободы до квартала Табан. Движение транспорта в этих районах перекроют.

Оливия Харангозо, корреспондент Euronews:

_"В то же время, всего в нескольких сотнях метров от места сбора, организация под названием "Объединение европейских патриотов" проведёт демонстрацию под лозунгом "В защиту нормальности и наших детей". _