"Циркон" как яблоко раздора

Власти США и России обменялись предупреждениями о дестабилизации обстановки в связи с испытаниями и перспективой размещения новых видов вооружений. Обмен комментариями состоялся вскоре после того, как российская гиперзвуковая ракета "Циркон" успешно прошла испытания в Заполярье. В Пентагоне выразили озабоченность.

"Важно, что новые российские гиперзвуковые системы – потенциально дестабилизирующий фактор и представляют заметную угрозу, так как совместимы с ядерными, - отметил официальный представитель ведомства Джон Кирби. - США со своей стороны развивают гиперзвуковое оружие, которое не может применяться в ядерном оснащении. Так мы с нашими союзниками по НАТО сохраняем приверженность сдерживанию, одновременно работая над укреплением стабильности в регионе".

В ответ на заявление Пентагона российское посольство в США предостерегло американцев от размещения гиперзвуковых ракет в Европе - из опасений возникновения "непреднамеренного конфликта".

Ранее американский портал Military Watch со ссылкой на отчет исследовательской службы Конгресса США заявил об обеспокоенности Америки отставанием от России и Китая в сфере разработки гиперзвукового оружия.

Комплексом "Циркон" планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-Морского Флота России.