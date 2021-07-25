Главный парад ВМФ в Петербурге прошёл со зрителями

Главный военно-морской парад состоялся в Санкт-Петербурге в день ВМФ России. Планировалось, что церемонию проведут без зрителей, а набережные Центрального района перекроют — но в итоге, чтобы избежать столпотворения, полиция решила пустить людей на берега Невы.

Российскому флоту в этом году официально исполнилось 325 лет. В параде приняли участие более 50 кораблей и более 40 самолётов и вертолётов.

Владимир Путин, президент России:

"Россия в кратчайшие сроки заняла своё достойное место в числе ведущих морских держав, прошла колоссальный путь развития от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров. Сегодня у Военно-Морского Флота России есть всё необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар."

Несколько новейших кораблей и подводных лодок, как сообщается, приняли участие в этом параде. Посетили его и зарубежные гости: по Неве прошли боевые корабли Индии, Ирана и Пакистана.

Помимо Петербурга, свои парады прошли и на других крупнейших базах российского флота — в Североморске, Балтийске, Каспийске, Севастополе и Владивостоке, а также в сирийском Тартусе.