В Сиэтле стартуют летные испытания лайнера Boeing 737 MAX. Это последний важный этап на пути возвращения печально зарекомендовавшей себя модели в небо после почти 15 месяцев простоя. Ее эксплуатацию прекратили после двух авиакатастроф.

29 октября 2018 года в Индонезии разбился лайнер компании Lion Air, жертвами стали 189 человек. 10 марта 2019 года в Эфиопии при крушении самолета той же модели погибли 157 человек. В обоих случаях произошел сбой в работе системы улучшения характеристик манёвренности воздушных судов.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США уже завершило процедуру оценки систем безопасности самолета.Нынешнее тестирование продлится несколько дней. И возможно, уже до конца года, после ряда дополнительных проверок, Boeing 737 MAX вернется в эксплуатацию.