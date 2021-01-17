Испытания двигателей для лунной миссии прошли не по плану

Американское аэрокосмическое агентство провело испытания двигателей для сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System. Это один из важных этапов на пути к проведению пилотируемых экспедиций за пределы околоземной орбиты, — отмечали в NASA.

Первый запуск ракеты в космос намечен уже на конец этого года, а в 2023 она должна вывести на орбиту пилотируемый корабль «Орион». Испытания, между тем, завершились досрочно — двигатели отключила автоматика.

Я хочу, чтобы люди с воодушевлением смотрели в светлое будущее, ведь мы собираемся многое извлечь из этого испытания и многому научиться. Мы уже многое знаем и много достигли, добившись запуска двигателей. Так что это хороший день, в действительно так думаю. И мы проводим испытания как раз для того, чтобы учиться. И мы будем учиться дальше. Джим Брайденстайн директор NASA

В рамках первой пилотируемой миссии с использованием ракеты-носителя SLS четверо астронавтов должны будут вывести корабль «Орион» с околоземной орбиты и облететь Луну. В перспективе в рамках миссий «Артемис» может быть создана международная космическая станция на орбите Луны.

Это международный проект: ключевой компонент для миссии «Артемис-2» разрабатывает Европейское космическое агентство, а одним из членов экипажа должен стать канадец.