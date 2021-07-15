Смертоносный потоп в Европе

В Германии растёт число жертв сильнейшего наводнения. Их - около 60.

Основной удар стихии пришёлся на западную часть страны - земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Из-за проливных дождей из берегов вышли притоки Рейна и другие небольшие реки, затопив окрестные населённые пункты.

Спасатели ищут несколько десятков жителей деревушки Шульд в районе Арвайлер. Там, не выдержав напора воды, рухнули несколько домов.

Из-за потопа и оползней, ряд населенных пунктов оказались отрезанными от внешнего мира.

"Это катастрофа. Я пожарник с 50-летним стажем. Ничего и подобного не видел", - говорит мужчина.

"Мы укрылись на верхнем этаже. Всё произошло очень быстро. Что-то делать, искать, спасать было уже слишком поздно", - рассказывает местная жительница.

За последние сутки в Бельгии выпало больше месячной нормы осадков. Под водой автомагистрали и От наводнений сильно пострадал Валлонский регион. Погибли - не менее 6 человек. Пропавших без вести - десятки. Уровень воды в реке Мёз дошёл до критической отметки. Власти Льежа призвали горожан, проживающих у набережной, срочно покинуть дома и отправиться на возвышенности.

"Я сержусь на муниципалитет. Водостоки не очищают, пожарные, спасатели вовремя не едут. Много людей заперты в своих домах там внизу. Даже ни одной лодки не отправили за стариками", - сетует женщина.

Стихия затронула Чехию, Нидерланды, Люксембург, Францию. Выпадение рекордного количества осадков в регионе многие ученые связывают с глобальным потеплением. Масштабы ущерба ещё предстоит оценить, но уже ясно, что это самое катастрофическое наводнение в Европе за последние 20 лет.