Правительство Венгрии: "Сдаться ли Джорджу Соросу?"

"Сопротивляться ли давлению организаций Джорджа Сороса — или сдаться?" Так звучит один из вопросов, которые правительство Венгрии отправило всем гражданам. В стране это довольно распространённая форма опроса общественного мнения, которая получила название "национальной консультации".

В этом году форма и содержание вопросов, а также их тематика — пандемия и миграция — вызвали неоднозначную реакцию.

Эндре Ханн, агенство Medián:

"Самый обычный приём здесь — начать вопрос с утверждения, которое респонденту предлагается принять за действительный факт — и отвечать исходя из своего отношения к этому утверждению".

Граждане реагируют на происходящее в соответствии со своими политическими убеждениями, независимо от того, о чём вопросы и как они сформулированы.

_"Я вообще отвечать на это не буду, не буду ничего им отсылать. Я считаю, что это правительственная пропаганда, и участвовать в этом я не хочу".

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"Если кто-то, а особенно правительство, спрашивает моего мнения по таким вопросам, я конечно же отвечу и выскажу свою позицию".

"Они задают вопросы, на которые нельзя ответить по-разному. "Хотите ли вы получить тысячу форинтов?" — ну что тут ответишь?"

Некоторые аналитики даже полагают, что главная задача "национальной консультации" — не получить ответы, а укрепить рейтинг правящей партии "ФИДЕС", учитывая, что в следующем году в стране должны пройти парламентские выборы.

Роберт Ласло, политолог:

"Конечно, большинство сторонников оппозиции просто порвут и выбросят эти листки, как только увидят. Но для правительства это способ укрепить поддержку среди своих избирателей".

В любом случае, жители Венгрии могут размышлять над ответами до 25 августа.