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Новости Европы

Словенский популист Янша может лишиться премьерского поста

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 Pedro Sacadura
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Премьер-мнистр Словении Янез Янша
Премьер-мнистр Словении Янез Янша   -   Авторское право  John Thys, Pool Photo via AP

Словенские избиратели могут лишить популиста Янез Яншу поста премьер-министра на воскресном голосовании. Его консервативной Демократической партии противостоит новое "Движение Свобода" во главе с бизнесменом Робертом Голобом. В опросах общественного мнения эти две группировки разделяет всего лишь один процентный пункт.

63-летнего Яншу обвиняют в нарушении верховенства права, попытках заткнуть рот независимым СМИ и преследовании правозащитных организаций.

Его оппонент Голоб поставил в центр своей программы борьбу с изменением климата и защиту независимых общественных систем.

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