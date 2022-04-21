Словенский популист Янша может лишиться премьерского поста

Словенский популист Янша может лишиться премьерского постаКомментарии
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Словенские избиратели могут лишить популиста Янез Яншу поста премьер-министра на воскресном голосовании. Его консервативной Демократической партии противостоит новое "Движение Свобода" во главе с бизнесменом Робертом Голобом. В опросах общественного мнения эти две группировки разделяет всего лишь один процентный пункт.
63-летнего Яншу обвиняют в нарушении верховенства права, попытках заткнуть рот независимым СМИ и преследовании правозащитных организаций.
Его оппонент Голоб поставил в центр своей программы борьбу с изменением климата и защиту независимых общественных систем.
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