Словенский популист Янша может лишиться премьерского поста

Словенские избиратели могут лишить популиста Янез Яншу поста премьер-министра на воскресном голосовании. Его консервативной Демократической партии противостоит новое "Движение Свобода" во главе с бизнесменом Робертом Голобом. В опросах общественного мнения эти две группировки разделяет всего лишь один процентный пункт.

63-летнего Яншу обвиняют в нарушении верховенства права, попытках заткнуть рот независимым СМИ и преследовании правозащитных организаций.

Его оппонент Голоб поставил в центр своей программы борьбу с изменением климата и защиту независимых общественных систем.

Смотрите видеосюжет на эту тему с субтитрами.