Кремлёв: "Закрыть старые вопросы и назвать имена"

Международная ассоциация бокса становится на путь решительных реформ: во вторник президент AIBA россиянин Умар Кремлёв пообещал порвать с прошлым и очистить имидж этого вида спорта от подозрений.

Ещё в конце мая он сообщал, что погашена большая часть долга Ассоциации. Теперь ей предстоит независимый финансовый аудит и коррупционные расследования с участием, в том числе, Ричарда Макларена. Избранный в декабре Кремлёв заявляет, что готов на самые радикальные меры:

Умар Кремлёв, президент Международной ассоциации бокса:

"Для AIBA важно поставить точку в старом, закрыть все старые вопросы и назвать те имена, которые в этом виноваты. До этого никто этого не сделал, а это важно сделать, чтобы исчерпать, и чтобы эти люди больше не участвовали в боксе".

Но едва ли не главная претензия к AIBA — предвзятое судейство. За это критика в адрес организации звучит уже несколько десятилетий. Сейчас десятки рефери, участвовавших в Олимпиадах, отстранены от работы. Новое судейство предлагается сделать максимально прозрачным — и компьютеризированным.

Рой Джонс-младший, один из самых известных боксёров мира, гражданин США и России, заявил, что поддерживает реформы "не на сто а на тысячу процентов": он не понаслышке знает, о чём речь, поскольку сам столкнулся с крайне предвзятым судейством в финале Сеульской Олимпиады 1988 года.

Рой Джонс-мл., бывший абсолютный чемпион мира:

"То, что случилось со мной на Олимпиаде в Сеуле, я не пожелал бы никому. Жадность привела к несправедливости, — ну, вы меня понимаете, — так что когда у меня появляется возможность взять дело в свои руки и бороться за справедливость на самом изначальном уровне — я просто не могу отказаться".

Из программы Токийской олимпиады бокс исключать не стали, но проводить бои будут под эгидой другой организации.

Эндрю Робини, Euronews:

"Перестройка Ассоциации бокса началась, президент организации высказался максимально ясно. Прозрачность, целостность и честное судейство — главные цели, которые себе поставила AIBA в стремлении справиться с наследием прошлого и двигаться вперёд".