Олимпиада: японцы против!

В Токио не стихают протесты против проведения здесь Олимпийских игр, до открытия которых остаётся чуть больше месяца. По данным недавних опросов, более 60% граждан не поддерживают проведения мероприятия, поскольку опасаются, что прибытие спортсменов и делегаций из разных стран мира приведёт к появлению здесь новых штаммов и распространению заболевания. Городские власти уверяют, что подобная угроза сведена к минимуму и пытаются успокоить общественное мнение. В частности, объявлено об отказе от организации в Токио массовых просмотров олимпийских соревнований. К настоящему времени лишь 6,4% жителей Японии привиты двумя дозами вакцины.