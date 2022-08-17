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Спорт

Коррупционный скандал вокруг выбора спонсора Олимпиады-2022

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 Euronews
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Реклама компании «Аоки».
Реклама компании «Аоки».   -   Авторское право  Kyodo News via AP

В Японии по подозрению во взяточничестве задержаны член организационного комитета Токийских олимпийских игр и три сотрудника швейной компании, неожиданно ставшей спонсором Олимпиады-2020.

Харуюки Такахаси, занимавшийся размещением рекламы на Олимпиаде, подозревается в получении взяток от бывшего главы компании «Аоки Холдингс» и двух его подчиненных.

Эта компания, специализирующаяся на пошиве дешевых костюмов для выпускников школ, получила заказ на изготовление формы для японской олимпийской сборной. Как заявляют в японской прокуратуре, этот выбор сразу вызвал подозрения, так как обычно такие заказы получают известные фирмы.

В Японском олимпийском комитете и компании «Аоки» обвинения пока никак не прокомментировали. Это расследование может навредить заявке Японии на проведение зимней Олимпиады в 2030 г.