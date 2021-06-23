"Запугивания – результат паники руководителей" - адвокат об обязательной вакцинации

В то время как список российских регионов с обязательной вакцинацией от COVID-19 для работников ряда сфер пополнился Калиниградской и Новогородской областями, а также Кубанью, правозащитники бьют тревогу из-за дискриминации граждан, не подпадающих под постановления главных санитарных врачей. Существование проблемы даже признали в Кремле: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что «те, кто не привит, и те, кто не имеет антител, не имеет иммунитета, попадут в менее выгодное положение, чем те, кто имеет иммунитет».

Один из свежих примеров – ситуация в компании «Норильский никель», чьи сотрудники заявляют о принуждении к вакцинации и угрозах руководства, в противном случае, лишить их отпуска и премий. Причем, по словам омбудсмена Татьяны Москальковой, речь идет и о тех, кто не может вакцинироваться - уже переболел коронавирусом или имеет противопоказания.

Адвокат КА МКА «СЕД ЛЕКС» Валерия Аршинова уверена – речь идет о грубейшем нарушении прав граждан.

- Подобные запугивания – результат паники руководителей. Они не хотят платить штрафы, потому и действуют такими методами. Право отказаться от вакцинации есть у гражданина, они же нарушить предписания санитарных врачей не могут*, - отмечает эксперт. - В случае отказа сотрудника вакцинироваться работодатель обязан – не юридически, а фактически и согласно разъяснению Минтруда - отстранить работника от выполнения трудовых обязанностей и не выплачивать ему на это время зарплату. Привлечение к дисциплинарным ответственности, увольнение не законно. Согласно трудовому законодательству РФ, уволить могут за неисполнение трудовых функций, а вакцинация - не трудовая функция.

В то же время, вероятность того, что непривитый все же потеряет работу, велика, считает Аршинова. С одной стороны, сам работник может не захотеть «сидеть без денег» и подать заявление об уходе, с другой, руководитель может подписать приказ о несоответствии сотрудника его должности по медицинским показателям. Отстранить работника можно - на два месяца, а предложить ему другую вакансию - не всегда, говорит юрист:

- Важно, что обязательная вакцинация коснулась не должностей, а целых сфер. В ресторане непривитому официанту предложить будет нечего. Ведь даже уборщицы должны быть привиты.

Ситуация с поступающими жалобами от студенчества сложнее с правовой точки зрения из-за отсутствия четких рамок подчинения в ФЗ «Об образовательной деятельности в РФ», пусть и закрепляющего права работников на охрану здоровья. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко «настоятельно» рекомендовал учащимся вузов привиться. Вслед за этим МЭИ и Финансовый университет при Правительстве заявили, что не намерены пускать в общежития вузов не прошедших до 25 августа полный курс вакцинации, а Совет ректоров Москвы и Московской области предложил не допускать к очным занятиям непривитых и тех, у кого нет справки о наличии антител.

В первом случае, по словам юриста, обойти локальные акты общежитий непросто, и требование привиться может пополнить список других законных требований, на основании которых студентам дают места – не драться, не выпивать, т.д. Проблема возникает со вторым случаем.

- Ни в одном предписании нет обязанности вакцинировать студентов. По регионам есть указания проводить информационную работу и переводить на дистанционное обучение. Если студент на бюджете – хорошо, ну а если он платит? Ведь тогда это обычная услуга, и в одностороннем порядке ее нельзя менять. Если я оплатил, чтобы учиться очно, никакая государственная норма не может влезть в мои договорные отношения, - говорит Аршинова. - Потому Минобразования и отдало все на откуп каждого отдельного вуза.

Все это ведет к другой более общей проблеме покупки-продажи аттестатов вакцинации. Сегодня приобрести сертификат можно за 2,5-3 тысячи рублей. Согласно опросу «Актион-МЦФЭР», 29% руководителей российских компаний уже задумались об их покупке для своих сотрудников. При этом юрист напоминает: изготовление поддельных документов – уголовно-наказуемое дело. От ответственности не уйдет и человек, использующий заведомо подложный документ: за это предусмотрена в том числе санкция в виде ареста на срок до шести месяцев.

По данным «Левада-центра» до введения обязательной вакцинации в ряде регионов, 62% россиян заявляли о своем нежелании прививаться.