Москва и Подмосковье вводят обязательную вакцинацию по профессиональному признаку
Власти Москвы и Подмосковья вводят принудительную вакцинацию граждан целого ряда категорий. В соответствующем постановлении главного санитарного врача столицы Елены Андреевой указан широкий перечень сфер, представители которых должны в обязательном порядке быть привиты. Речь идёт, в частности, о торговле, образовании, здравоохранении, транспорте, спорте, детском досуге и ЖКХ. Исключение сделано только для тех, у кого есть противопоказания к прививкам.
Мэр Москвы Сергей Собянин объясняет эти меры ростом заболеваемости на фоне низких темпов прививочной кампании. В столице за сутки выявлено максимальное число инфицированных с января. В мэрии неоднократно связывали эпидемические показатели с успехами вакцинации, а Собянин обвинял в безответственности горожан, которые не идут прививаться. Вакцинация, по его словам, должна стать обязательной для тех, кто работает с большим количеством людей:
Аналогичное постановление подписала главный санитарный врач Подмосковье Ольга Микаилова.
Российские власти неоднократно заявляли об исключительно добровольном характере вакцинации. Это подчеркивали и в Кремле. В законе об охране здоровья говорится, что медицинское вмешательство допустимо лишь в случае информированного добровольного согласия гражданина или, в определённых случаях, его законного представителя. Нарушать это условие можно лишь по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни или если человек страдает заболеванием, которое представляет угрозу для окружающих. Принуждать к медицинским процедурам можно преступников или людей с психическими расстройствами.
Между тем, о том, что в некоторых случаях принудительная вакцинация может быть оправдана, заявлял замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В мае правительство Якутии объявило об обязательной вакцинации — в постановлении говорилось, что все предприятия под угрозой штрафов должны обеспечить прививки для своих сотрудников. Впоследствии региональные власти убрали слово “обязательная” из опубликованных документов. В конце мая президент Владимир Путин настаивал на недопустимости обязательной вакцинации, хотя и критиковал темпы прививочной кампании. «Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьёзной и даже смертельной опасностью», — говорил глава государства.