Москва и Подмосковье вводят обязательную вакцинацию по профессиональному признаку

Власти Москвы и Подмосковья вводят принудительную вакцинацию граждан целого ряда категорий. В соответствующем постановлении главного санитарного врача столицы Елены Андреевой указан широкий перечень сфер, представители которых должны в обязательном порядке быть привиты. Речь идёт, в частности, о торговле, образовании, здравоохранении, транспорте, спорте, детском досуге и ЖКХ. Исключение сделано только для тех, у кого есть противопоказания к прививкам.

Мэр Москвы Сергей Собянин объясняет эти меры ростом заболеваемости на фоне низких темпов прививочной кампании. В столице за сутки выявлено максимальное число инфицированных с января. В мэрии неоднократно связывали эпидемические показатели с успехами вакцинации, а Собянин обвинял в безответственности горожан, которые не идут прививаться. Вакцинация, по его словам, должна стать обязательной для тех, кто работает с большим количеством людей:

Это (прививка) личное дело до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче. Но когда ты выходишь в общественные места и соприкасаешься с другими людьми, вольно или невольно становишься соучастником эпидемиологического процесса. Звеном цепочки по распространению опасного вируса. Сергей Собянин мэр Москвы

Аналогичное постановление подписала главный санитарный врач Подмосковье Ольга Микаилова.

Российские власти неоднократно заявляли об исключительно добровольном характере вакцинации. Это подчеркивали и в Кремле. В законе об охране здоровья говорится, что медицинское вмешательство допустимо лишь в случае информированного добровольного согласия гражданина или, в определённых случаях, его законного представителя. Нарушать это условие можно лишь по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни или если человек страдает заболеванием, которое представляет угрозу для окружающих. Принуждать к медицинским процедурам можно преступников или людей с психическими расстройствами.

Между тем, о том, что в некоторых случаях принудительная вакцинация может быть оправдана, заявлял замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В мае правительство Якутии объявило об обязательной вакцинации — в постановлении говорилось, что все предприятия под угрозой штрафов должны обеспечить прививки для своих сотрудников. Впоследствии региональные власти убрали слово “обязательная” из опубликованных документов. В конце мая президент Владимир Путин настаивал на недопустимости обязательной вакцинации, хотя и критиковал темпы прививочной кампании. «Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьёзной и даже смертельной опасностью», — говорил глава государства.