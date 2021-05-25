В России впервые вводится обязательная вакцинация от коронавируса на уровне региона

В России впервые вводится обязательная массовая вакцинация от коронавируса. Пока речь идёт лишь об одном регионе — о республике Саха (Якутия). Об нововведении на заседании республиканского оперативного штаба объявил глава региона Айсен Николаев, сославшись на постановление главного санитарного врача.

Якутские компании обязали организовать вакцинацию своих сотрудников под угрозой штрафов от 200 тыс. рублей. Отказ от прививки должен быть обоснован, в противном случае человека могут не допустить к работе.

В сообщении правительства говорится об этапах принудительной массовой вакцинации. В первую очередь она затронет всех работников образовательной сферы, которые отвечают за летний отдых детей, а также организаторов и участников массовых мероприятий республиканского масштаба.

Обязательная массовая вакцинация в Якутии введена на фоне роста заболеваемости и снижения темпов прививочной кампании. По словам главы региона, в день республика может вакцинировать 19 тыс. человек, однако это количество прививок было сделано за неделю.

Ранее о возможности принудительной вакцинации в определённых условиях говорил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он ссылался на «большую общественную опасность развития эпидемии» и отмечал, что для этого необходимо «отдельное законодательное постановление властей».

В Кремле после этого говорили, что не рассматривают возможность введения обязательных прививок в России. В федеральном правительстве неоднократно заявляли об исключительно добровольной вакцинации. При этом президент Владимир Путин требовал ускорить прививочную кампанию в России.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявляет, что к осени должны быть привиты 60% взрослого населения страны.