После смузи и митболов московские хипстеры открывают для себя плоггинг

Плоггинг... Это экологическое движение, сочетающие бег трусцой со сбором мусора, зародилось в Швеции и распространилось по всему миру. В столице эко-забег организовал музей-заповедник "Царицыно".

Ольга Пугач, руководитель проекта "Культурный плоггинг": "Суть в том, чтобы не только заниматься спортом, но и принести пользу экологии. Да, мы не соберем всего мусора на свете. Это и не надо. Главная задача плоггинга - не дублировать работу дворника, не делать её ненужной, она (задача) в том, чтобы вовлечь людей в гражданскую сознательность".

Перед началом пробежки - короткий инструктаж. Затем участники получают биоразлагаемые пакеты и перчатки. И, как говорится, вперед! Практиковать плоггинг могут все желающие. Для этого достаточно зарегистрироваться за две-три недели до мероприятия.

Пётр, участник забега: "На самом деле и побегать можно, и убрать мусор, и покачаться, потому что, когда ты собираешь мусор в большие мешки, ты напрягаешься, и это получается как кроссфит, а не только пробежка. Я считаю, что это очень полезно для здоровья".

Надежда здесь впервые; приехала вместе с подругой. Девушка, похоже, может стать поклонницей плоггинга.

Надежда, участница забега: "Я получила огромное удовольствие. Не просто потому, что мы делали хорошее дело, хотя это неоспоримый факт. Убирать мусор в парке - полезно для природы. Просто было приятно 6 километров пройти по лесу, подышать свежим воздухом, послушать птиц, почувствовать себя частью комьюнити".

На этот раз в бесплатном атлетическом забеге "Культурный плоггинг" приняли участие 22 человека. Они собрали более сорока мешков мусора.