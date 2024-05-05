На Красной площади прошла генеральная репетиция парада Победы

By Euronews

Колонны военной техники и военнослужащих разных родов войск проследовали по центральным улицам Москвы в рамках генеральной репетиции парада Победы-2024.

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На Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция парада в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Движение в центре города на это время было перекрыто.

По главным улицам столицы проехала военная техника. В колонне прошли военнослужащие из разных родов войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцы, казаки, а также участники так называемой "специальной военной операции" и сотрудники силовых структур. Строем прошёл сводный военный оркестр.

Репетиция завершилась пролётом авиации.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в главном параде 9 мая примут участие более девяти тысяч человек и свыше 70 единиц техники. Мероприятие пройдёт в 28 городах страны.